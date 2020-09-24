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TÜBİTAK BİGG | Girişimcilere 200 bin TL hibe

TÜBİTAK, 144 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Desteği almaya hak kazanan girişimciler, 7 Ekim’e kadar şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak. Programa kabul edilen girişimcilere 200 bin TL’ye kadar hibe veriliyor.

24 Eylül 2020 Perşembe 09:12
TÜBİTAK BİGG | Girişimcilere 200 bin TL hibe

FASTURK’ten TÜBİTAK BİGG programı için destek
 

2012 yılında başlatılan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip gençleri hayalleriyle buluşturuyor. Programa kabul edilenlere, 200 bin TL’ye kadar hibe veriliyor. Girişimciler, bu sayede fikirlerini somut işlere dönüştürebiliyor. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 144 girişimcinin 2019 yılı 2. çağrı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği alacağı TÜBİTAK tarafından duyuruldu. Böylelikle 2012-2020 yılları arasında BİGG programından yararlanarak toplam 1.525 adet teknogirişim, şirketi kurulmuş olacak.
 

Girişimciye hem nakit desteği hem de vergi kolaylığı

Program, girişimcilere sağladığı nakit desteğinin yanında kazanç vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi istisnaları ile SGK işveren primi istisnalarından da faydalanma imkanı sunuyor. Şirketleşme sürecindeki katkılarına değinen IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, girişimcilerin şirket kurma konusunda uzmanlardan destek almaları, şirketleşme işlemlerinin tamamlanmasında sınırlı zaman dilimi olması nedeniyle kritik önem taşıdığını belirtti. Girişimcilerin BİGG programıyla başlayan şirketleşme süreçlerinde yanlarında olan ve süreçteki tüm adımlarda onlara yol gösteren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim, bugüne kadar çok sayıda girişimcinin iş fikrini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.


BİGG programı genç girişimcileri şirket kurmaları için teşvik ediyor
 

BİGG programıın detayları hakkında bilgi veren Şenel, “TÜBİTAK 1512 projesi kapsamında geliştirilen BİGG programı, genç girişimcileri şirket kurma konusunda teşvik ederek ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sunuyor. Bizler de bu destekten faydalanmaya hak kazanmış girişimcilere Ar-Ge projesinin ara dönem mali raporunun hazırlanması ve şirketleşme süreçlerinde, yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde uzmanlaşmış kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz. Desteği almaya hak kazanan 144 girişimcinin Ekim ayında şirketlerini kurmaları ve 1 Kasım 2020 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalarına en kısa sürede başlamaları gerekiyor. Biz de IFASTURK olarak gerekli tüm işlemleri girişimcilerle birlikte tamamlamak üzere yanlarında olacağız.” dedi
 

IFASTURK hakkında:

IFAS Türk Mali Müşavirlik ve Denetim, farklı iş kollarında faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara, 3568 sayılı kanun kapsamında yetki almış uzman kadrosuyla, başta bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetleri olmak üzere, mali alanda bilirkişilik, değerleme, muhasebe organizasyonu, vergi hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuk danışmanlığı olarak müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda geniş yelpazede hizmetler sunan bir danışmanlık şirketidir.

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Son Güncelleme: 24.09.2020 09:21
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Tübitak BiggTübitak Destek
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