TUDORS perakende hayata döndü



Perakende sektörünün önde gelen erkek giyim markası TUDORS, corona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapattığı mağazalarını, normal hayata geçiş sürecinde kademeli olarak yeniden açıyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelindeki 233 mağazasını geçici süreyle kapatan TUDORS; dün itibariyle cadde mağazalarıyla hizmet vermeye başladı.

"Önce Sağlık" Dönemi

Açılacak mağazalarla ilgi bilgi veren TUDORS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ayaydın; ‘’Perakende sektörü için hayata dönüş başlıyor. Toplumun yeniden sağlıklı bir şekilde hayata başlama sürecinde, önlemleri alarak kademeli olarak mağazalarımızı açmaya başlıyoruz. Mağazalarımızda, hijyen ve temizlik standartları en yüksek seviyede uygulanacak. Çalışanlarımızın ve tüm müşterilerimizin sağlığına azami özen gösterecek şekilde hizmet vereceğiz. Perakendede de bayram hazırlıkları başlıyor. TUDORS olarak, tüm önlemlerimizi alarak ‘Önce Sağlık’ diyerek hazırlandığımız cadde mağazalarımızı bugün itibariyle açıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

