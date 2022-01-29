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TUİK Başkanı görevden alındı | Yerine sürpriz isim

Yıllardır enflasyon rakamlarını düşük açıklayarak milyonlarca çalışan ve emeklinin daha az ücret almasına neden olan TUİK başkanı Dinçer, görevinden alındı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:42
TUİK Başkanı görevden alındı | Yerine sürpriz isim

TUİK Başkanı görevden alındı | Yerine sürpriz isim


Tartışmalı enflasyon rakamları ile yıllardır toplumun büyük tepkisine neden olan TUİK'te gece yarısı deprem... TUİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevinden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Karara göre, TÜİK Başkanlığı'ndan alınan Dinçer'in yerine ise Erhan Çetinkaya atandı. 

TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. 

YARKADAŞ DİKKAT ÇEKTİ

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından atamayla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "TÜİK Başkanı da Ocak enflasyonunu açıklayamadan gitti" diyen Yarkadaş, yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın AKP'li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner'in damadı olduğunu dile getirdi.

"TÜİK'de damat dönemi" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

"TÜİK’te de damat dönemi! TÜİK Başkanlığı’na atanan Erhan Çetinkaya BDDK Başkan Yardımcısı idi. Çetinkaya’nın bir özelliği ise AKP’li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner’in damadı olması… TÜİK’in Ocak enflasyonunu nasıl açıklayacağı şimdiden belli oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
TÜİK
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