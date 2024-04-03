TÜİK'e göre aylık enflasyon martta yüzde 3,16 olmuş

TÜİK: Aylık enflasyon martta yüzde 3,16 oldu
Vatandaşlar hayat pahalılığı altında ezilirken, Türkiye'nin ekonomik verilerini işleyen ve kamuoyuna açıklamakla yükümlü Türkiye İstatistik Kurumu, gerçekleri yüksek yargının kararına rağmen gizlemeye devam etti. TUİK, enflasyon hesaplamasında kullanılan ürün listelerini kamuoyu ile paylaşmaktan kaçınırken, ülke genelinde aylık enflasyonu yüzde 3.6 olarak hesapladı
TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olurken, yıllık yüzde 68.50'ye yükseldi. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.68, yıllık yüzde 124.63 hesapladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde.
TUİK VERİLERİ ŞAŞIRTMADI
ÜRETİCİ ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 3,29
2024 yılı mart ayında yurt içi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92, su temininde yüzde 66,23 fiyat artışı, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 fiyat azalışı olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 fiyat artışı oldu.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 ve su temininde yüzde 2,64 fiyat artışı olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,70 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış oldu.