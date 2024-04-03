TÜİK'e göre aylık enflasyon martta yüzde 3,16 olmuş

TÜİK: Aylık enflasyon martta yüzde 3,16 oldu



Vatandaşlar hayat pahalılığı altında ezilirken, Türkiye'nin ekonomik verilerini işleyen ve kamuoyuna açıklamakla yükümlü Türkiye İstatistik Kurumu, gerçekleri yüksek yargının kararına rağmen gizlemeye devam etti. TUİK, enflasyon hesaplamasında kullanılan ürün listelerini kamuoyu ile paylaşmaktan kaçınırken, ülke genelinde aylık enflasyonu yüzde 3.6 olarak hesapladı

TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olurken, yıllık yüzde 68.50'ye yükseldi. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.68, yıllık yüzde 124.63 hesapladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde.

TUİK VERİLERİ ŞAŞIRTMADI



ÜRETİCİ ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 3,29

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az fiyat artışı görülen ana harcama grubu yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı olurken; fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu. Mart ayında bir önceki aya göre fiyat azalışı gösteren tek ana harcama grubu yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

2024 yılı mart ayında yurt içi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92, su temininde yüzde 66,23 fiyat artışı, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 fiyat azalışı olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 fiyat artışı oldu.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 ve su temininde yüzde 2,64 fiyat artışı olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,70 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış oldu.