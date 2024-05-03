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TÜİK'e memura emekliye yine acımadı | Yüzde 3.18 olmuş

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin dört gözle beklediği nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Halk zamlar altında inim inim inlerken TUİK'e göre her şey güllük gülistanlık.

03 Mayıs 2024 Cuma 10:24
TÜİK'e memura emekliye yine acımadı | Yüzde 3.18 olmuş






TÜİK'e memura emekliye yine acımadı | Yüzde 3.18 olmuş 



Memur ve emeklilerin zamlarında esas olan TUİK enflasyon rakamlarını yine düşük çıkardı. TÜİK'e göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3.18 olurken yıllık yüzde 69.80'ye yükseldi. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.02 yıllık yüzde 124.35 hesapladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44.16 seviyesinde.


Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatı endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,57 olarak gerçekleşti.


ENAG'A GÖRE YILLIK YÜZDE 124.35

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 58 AYA ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 70,3, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,22, yıllık yüzde 69,87 olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnagEnflasyon
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