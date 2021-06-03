Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TUİK Enflasyon rakamlarını tek tuşla indirdi

Mayıs 2021 enlasyon rakamları açıklandı. Çarşıda pazarda fiyatlar can yakarken, TUİK'e göre aylık enfyasyon oranı 0,89, yıllak ise 16,9 oldu.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:17
TUİK Enflasyon rakamlarını tek tuşla indirdi

TUİK Enflasyon rakamlarını tek tuşla indirdi



Mayıs ayı aylık ve yıllık enflasyon rakamları açıklandı. Yılın zam şampiyonluğunu patates aldı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

Buna göre TUİK Enflasyon rakamları mayıs ayında hız kesti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 16,59, aylık ise yüzde 0,89 arttı. Beklentiler enflasyonun mayıs ayında yüzde 1.50 artacağı yönündeydi.

YILLIK RAKAMLARA GÖRE DEĞİŞEN ÜRÜNLER

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

ZAM ŞAMPİYONU PATATES VE HAVUÇ

Mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 41,57 ile patates oldu. İkinci sırada yüzde 36,37 ile havuç yer aldı. Hemen ardından tatil sezonunun yaklaşmasıyla paralel olarak otobüs biletleri ve tur paketleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnflasyonTüfeEnflasyon Rakamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez
Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez
Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor
Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor
Doğa Rutkay, Redoxon için kamera karşısına geçti
Doğa Rutkay, Redoxon için kamera karşısına geçti
Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı
Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı
Muratbey’den yerli peynirlerle Çin çıkarması
Muratbey’den yerli peynirlerle Çin çıkarması
EİB ihracatı 15 milyar dolara koşuyor
EİB ihracatı 15 milyar dolara koşuyor
#EkosistemRestorasyonu | Sağlıklı Bir Çevre Hepimizin Ortak Geleceği
#EkosistemRestorasyonu | Sağlıklı Bir Çevre Hepimizin Ortak Geleceği
TOGG ödenmiş sermayesini artırdı
TOGG ödenmiş sermayesini artırdı
2030’da 4. Nesil Reaktörler Geliyor
2030’da 4. Nesil Reaktörler Geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim