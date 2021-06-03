TUİK Enflasyon rakamlarını tek tuşla indirdi





Mayıs ayı aylık ve yıllık enflasyon rakamları açıklandı. Yılın zam şampiyonluğunu patates aldı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

YILLIK RAKAMLARA GÖRE DEĞİŞEN ÜRÜNLER

Buna göre TUİK Enflasyon rakamları mayıs ayında hız kesti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 16,59, aylık ise yüzde 0,89 arttı. Beklentiler enflasyonun mayıs ayında yüzde 1.50 artacağı yönündeydi.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

ZAM ŞAMPİYONU PATATES VE HAVUÇ

Mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 41,57 ile patates oldu. İkinci sırada yüzde 36,37 ile havuç yer aldı. Hemen ardından tatil sezonunun yaklaşmasıyla paralel olarak otobüs biletleri ve tur paketleri yer aldı.