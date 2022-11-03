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TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG'a göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı.

03 Kasım 2022 Perşembe 12:07
TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı


TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.


ENAG bugün de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -yüzde 1.92 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 21.50 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

TÜİK'E GÖRE YILLIK YÜZDE 85'İ AŞTI

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57.80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.26 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33.48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117.15 ile ulaştırma oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ BOT VE MONTTA!


ENAG'a göre ikinci sırada yer alan erkek ceketin fiyatındaki artış ekim ayında aylık yüzde 23.68 iken Erkek kazaklarda ise aylık yüzde 8.41 artmış durumda.  

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0.36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 50.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56.71 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL ENFLASYONU 27 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

Önceki günlerde İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu yüzde 108.8 ile 27 yılın zirvesine yükselmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
TuigEnag
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