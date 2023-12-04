TÜİK ve ENAG kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3.28 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61.98 artış gösterdi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise aylık yüzde 5,58 artarken 12 aylık enflasyonu yüzde 129,27 olarak açıkladı.



Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi.

Yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verisi açıklandı.

Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti. Ekimde yıllık enflasyon yüzde 61,36 seviyesine gerilemişti.

DOĞALGAZ FATURALARI ETKİSİ

Doğalgazda bedelsiz kullanım miktarı olan 25 metreküplük kullanımların enflasyona yansıdığı görüldü.

Kasımda en yüksek artış doğalgaz, su, elektrik gibi faturaları da içeren konut kategorisinde yaşandı. Buna göre konut kategorisi fiyatlarında aylık artış yüzde 11,17 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak gerçekleşti.

ENAG'A GÖRE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 129

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nın (ENAG) saat 09.00'da açıkladığı verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'UN ENFLASYONUNDA SINIRLI ARTIŞ

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) cuma açıkladığı verilere göre ise İstanbul'un kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 73.89'a yükseldi. Bu oran ekim ayında yüzde 72.73 olmuştu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

2023 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon farkı yüzde yüzde 33,64 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zam olarak verilecek enflasyon farkı belli olacak.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 59 ile 67 arasında değişiyor.