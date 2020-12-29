Tükenmişlik arttı, bağlılık azaldı



Great Place to Work Enstitüsü, COVID-19 nedeniyle milyonların evden çalışmak zorunda kaldığı dönemde çalışan bağlılığını artıracak uygulamaları açıkladı. Yapılan araştırma, çalışanların en fazla yalnızlık, tükenmişlik, stres ve iş-yaşam dengesiyle yüzleştiğini gösteriyor.

30 yılı aşkın tecrübesiyle şirketlere harika iş yerlerini inşa etmeleri ve geliştirmeleri konularında destek olan Great Place to Work, COVID-19 nedeniyle evden çalışanların karşılaştığı sorunları araştırdı. Bu dönemde evden çalışanların en çok yalnızlık, tükenmişlik, stres iş-yaşam dengesi gibi problemlerle mücadele ettiği belirlenen küresel çaplı araştırma, sosyal olarak bağlı ve desteklendiğini hisseden çalışanların psikolojik yönden daha iyi ve daha mutlu hissettiklerini gösteriyor.

Çevrimiçi iyilikler psikolojiye iyi geliyor

Klasik yöntemleri unutun

Araştırmada, çevrimiçi yapılan iyiliklerin yüz yüze yapılan iyilikler kadar etkili olduğu vurgulanıyor. Evden çalışırken de kurumsal veya bireysel sorumluluk projelerine katkıda bulunmak mümkün. Araştırmaya göre, çalışanların yardım amaçlı bir etkinliğe katılmaları veya birbirlerine teşekkür notları göndermeleri psikolojik yönden daha iyi olmalarını sağlıyor.

Başarıları kutlamanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekilen araştırmada, çalışan takdirinde en değerli konunun basit ve kişisel olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmada, kıdemli yöneticilerin başarıyı kutlaması için davet edildiği video toplantısına çalışanların da parti şapkaları ile katılması yaratıcı kutlama önerilerinden biri olarak gösteriliyor. Çalışanlara yaşadıkları mahallelerdeki iyi yorum alan restoranların birinden paket siparişle yemek ısmarlanması ise çalışan başarısını takdir etmenin incelikli bir yolu olarak öneriliyor.

Online buluşmalarla iletişim şeffaflaşıyor

Araştırmada, çalışanların sosyalleşme aktivitelerini evden de olsa sağlayabilmek, takım ruhunu ayakta tutmak ve yöneticilerle şeffaf iletişim kurabilecekleri bir zemin oluşturmak için çeşitli fırsatlar yaratılabilmesinin önemi vurgulanıyor. Fiziksel bir ofis olmasa da içten bir iletişim kurabilmenin online ortamda kahve buluşmalarıyla, herkesin dahil olabileceği, gündemi olmayan toplantılarla sağlanabileceği belirtiliyor.

Çalışana yatırım yapan 5,5 kat fazla kazanıyor

Pandemi döneminde çalışanların kendilerini şirketin değerli bir parçası olduğunu hissetmelerinin önemine değinen Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Bu dönemde çalışanlara destek olabilmek için evden sosyal destek projeleri gerçekleştirmenin, çalışanların birbirleriyle iletişimlerini güçlendirmenin ve şeffaf iletişim kurmanın çalışan bağlılığına olumlu etkisi çok yüksek. Bu, aynı zamanda çalışanların aidiyet duygusunu ve verimliliği de artırıyor. Araştırmalarımız çalışanlarına yatırım yapan şirketlerin yüksek seviyede iş verimliliği sağladıkları için 5,5 kat daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Çalışanların sesine kulak vermek, kuvvetli bir takım ruhu oluşturmak, geleceğe emin adımlara yürümek güçlü bir kurum kültürü yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmakla mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

