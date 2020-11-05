Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 64'ü zorladı

İstanbul’da, Eylül ayında, kredi kartı harcamaları yüzde 13,9, kredi kullanımı yüzde 37,5, takipteki alacaklar yüzde 23,1 arttı.

05 Kasım 2020 Perşembe 06:56
Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 64'ü zorladı

Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 64'ü zorladı


İstanbul’da, Eylül ayında, kredi kartı harcamaları yüzde 13,9, kredi kullanımı yüzde 37,5, takipteki alacaklar yüzde 23,1, tasarruf mevduatı ise yüzde 34,2 arttı. Altın mevduatında yıllık yüzde 127,4 artış gözlenirken, tüketici kredileri yıllık yüzde 63,9 yükseldi. Tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde kredi kullanımı yüzde 54,7 artarken, takipteki gıda meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde yüzde 51,7 azalış, takipteki turizm sektörü kredilerinde yüzde 125,4 artış gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin finansal piyasaların değerlendirildiği Kasım 2020 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 Eylül ayındaki değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

Kredi kartı harcamalarında yüzde 13,9 artış

Bireysel kredi kartı harcamaları, toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33,4’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, yıllık yüzde 13,9, Türkiye’de yüzde 16,3 arttı. Bir önceki Haziran ayına göre, İstanbul’da yüzde 17,1, Türkiye genelinde ise yüzde 16,7 artış gerçekleşti.

Kredi kullanımı yüzde 37,5, takipteki alacaklar yüzde 23,1 arttı

Eylül sonu itibariyle, kredi kullanımında Haziran dönemine göre yüzde 8,9, yıllık yüzde 37,5 yükseliş kaydedildi. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde ise Haziran sonuna göre yüzde 2,2, yıllık yüzde 23,1’lik artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kredi kullanımında yıllık yüzde 39,1, takipteki alacaklarda yüzde 13,6 yükseliş oldu.

Tasarruf mevduatı yüzde 34,2 yükseldi

2019 Eylül sonunda 572 milyar TL olan tasarruf mevduatı, bu yıl aynı dönemde 768 milyar TL’yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise yüzde 189 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı, Eylül 2019’da 37 bin 964 TL iken, Eylül 2020’de 49 bin 466 TL oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi ise Eylül 2019’da 66 bin 539 TL iken, Eylül 2020’de 89 bin 312 TL’ye yükseldi.

Altın mevduatında yıllık yüzde 127,4 yükseliş

Eylül ayında toplam mevduat içerisindeki döviz cinsinden mevduatın payı yüzde 58,9 oldu. Bankalarda tutulan altın karşılığı mevduat, bir yılda 74,3 ton altından 169 ton altına yükseldi.

Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 63,9

Tüketici kredilerinde yıllık yüzde 63,9, dönemlik yüzde 10,6 artış kaydedildi. Taşıt kredileri, İstanbul’da yıllık yüzde 74,1, Türkiye’de yüzde 83,5;konut kredileri, İstanbul’da yıllık yüzde 43,5, Türkiye’de yüzde 48,4 arttı.

En fazla kredi kullanımı inşaatta

Geçen yıl olduğu gibi 2020 Eylül’de de en yüksek kredi kullanan sektör inşaat olurken, oransal olarak en yüksek artış yüzde 54,7 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve yüzde 40,9 ile metal ve işlenmiş maden sektörlerinde gerçekleşti.

Takibe düşen kredi en fazla turizm ve inşaatta

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yıla göre en yüksek artış, turizm ve inşaat sektöründe görüldü; turizmde kredilerinde yüzde 125,4 artış gerçekleşti. Takipteki gıda, meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde yüzde 51,7 azalış oldu.

Bülten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine dayanılarak hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri sisteminde yayınlanan veriler doğrultusunda gram altın ortalama alış fiyatı Eylül 2019 sonu itibariyle 277 TL, Eylül 2020 sonu itibariyle 467 TL olarak ele alınmıştır.

İBB İstatistik Ofisi Ekonomi Bülteni Finansal Piyasalar Kasım 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Tüketici Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SunExpress’ten İzmir’e Destek | Yardımları ücretsiz taşıyacak
SunExpress’ten İzmir’e Destek | Yardımları ücretsiz taşıyacak
Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı
Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı
Trendyol'dan İzmir çalışanlarından skandal talep | Çalışın
Trendyol'dan İzmir çalışanlarından skandal talep | Çalışın
Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama
Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek | İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek | İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor
Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor
Bref ve TÜDAV Kıyılarda Temizlik Dalgası estirdi
Bref ve TÜDAV Kıyılarda Temizlik Dalgası estirdi
Simfer 43 yaşında | 2 milyan ciroya ulaşan 43 yıllık serüven 
Simfer 43 yaşında | 2 milyan ciroya ulaşan 43 yıllık serüven 
TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Anonim Şirketlerde Genel Kurul toplantıları esasları değişti
Anonim Şirketlerde Genel Kurul toplantıları esasları değişti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim