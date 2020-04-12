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Tüketici raftaki ambalajlı ürüne yöneldi

Türkiye’de iki fabrikayla üretim yapan global ambalaj devi Saica Pack’e göre yiyecek-içecek ve temizlik ürünlerine yönelik talep yüzde 45 arttı

12 Nisan 2020 Pazar 22:33
Tüketici raftaki ambalajlı ürüne yöneldi

Tüketici raftaki ambalajlı ürüne yöneldi

Kovid-19 salgınıyla marketlerdeki ambalajlı ürünlerin hijyenine yönelik merak da artıyor. Türkiye’de ambalaj sanayide üretim sırasında 150-200 derecelik ısıyla dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. İzole üretimle marketlerdeki rafa gelene kadar ürünlerin ambalajları tamamen hijyenik olarak sunuluyor. Türkiye’de iki fabrikayla üretim yapan global ambalaj devi Saica Pack’e göre yiyecek-içecek ve temizlik ürünlerine yönelik talep yüzde 45 arttı…

Dünyayı saran Kovid-19 (Koronavirüs) salgını tüketicilerin paketli ürünlere yönelik hijyen merakını da artırdı. Marketlerdeki ambalaj ve oluklu mukavva paketler tamamen hijyenik yöntemlerle üretiliyor. Ambalajlar tamamen izole tesislerde 150-200 derecelik ısıyla hijyenik olarak sunuluyor. Türkiye’de iki fabrikayla üretim yapan global ambalaj devi Saica Pack’in Türkiye Genel Müdürü Akın Burak Önder, bir ürünü başka bir noktaya iletmek için en çevreci ve hijyenik ürünün oluklu mukavva olduğunu vurguluyor. Önder, Kovid-19 sürecinde tüketicilerin merak ettiği hijyen tedbirlerini şöyle anlatıyor:

200 derecede üretiliyor:

Oluklu ambalajda kullanılan kağıtlar 150-200 dereceye çıkan ısılarla üretiliyor. Bu yükseklikte bir ısı hijyen için gereken donanımı sağlıyor.

Fabrikalar izole edildi:

Fabrikalarda mevcut olan gıda güvenliği standartları bu süreçte daha da güçlendiriliyor.

Üretim yapılan fabrikalar dış dünya ile izole ediliyor.

En çok gıda ve hijyen satışı artıyor:

Pandemi sonrası en çok yiyecek-içecek ve temizlik ürünlerine yönelik talep arttı. Bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerine yönelik talep yüzde 45 arttı.

Ahşap ambalaj yerine karton:

Hal ve marketlerde öncelikle ahşap ambalajdan karton ambalaja geçiş yapılması gerekiyor. Ürünün tazeliğini ve hijyenini koruyacak paket çözümleri sunulmalı.

Kullan-at kutu üretimi arttı:

Saica Pack Sakarya fabrikasında tasarım ödülü alan kullan-at konik yiyecek kutularının üretim kapasitesi artırılıyor.

İstihdamı artırıyor:

Saica Pack, Eskişehir ve Sakarya fabrikalarında 300 kişiye istihdam sağlarken istihdamı artırma konusunu da gündeme alıyor.

Saica hakkında:

Saica Grup, 3.3 milyon ton kâğıt üretimi ile Avrupa’da oluklu mukavva için geri dönüştürülmüş kâğıt üretiminde faaliyet gösteren en büyük şirketlerden biridir. 1943’te temelleri atılan Saica, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Birleşik Krallık, İrlanda, Türkiye, Lüksemburg ve Hollanda genelinde 10,000’den fazla çalışanı ile, dört iş alanında faaliyet göstermektedir: Oluklu mukavva için geri dönüştürülmüş kâğıt üretimi (Saica Paper), geri dönüştürülebilir malzeme geri kazanımı (Saica Natur), oluklu ambalaj üretimi (Saica Pack) ve esnek ambalaj (Saica Flex). İspanya merkezli Saica, Türkiye’de 2014 yılından bu yana iki fabrika yatırımı yaptı. Yıllık 250 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan Eskişehir ve Sakarya’daki fabrikalar, Türkiye’deki ambalaj teknolojisini de değiştirdi. Rafa hazır ürün ambalajlarının açılma süresini 3 saniyeye indiren Saica Pack Türkiye, geri dönüşümlü ürünlerle atık yönetimini de sürdürüyor.

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