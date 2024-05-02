Tüketicinin zihninde yer almanın yolu yerel zincirlerden geçiyor

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri markalarından Teksüt, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Ankara Şubesi tarafından 08 Mayıs’ta Hilton Garden Inn Gimat’ta gerçekleşecek etkinlikte yer alacak, Tematik Sponsor olarak destek verecek.

Organize perakende sektörüne ürün ve hizmet sağlayan firmalarla yerel zincir marketleri bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor Yerel Zincirler Buluşuyor organizasyonunun Ankara etkinliği, 8 Mayıs 2024 tarihinde Hilton Garden Inn Gimat’ta, sektör paydaşlarını bir araya getirecek. Teksüt, etkinlik kapsamında ziyaretçilere üstün Teksüt lezzetini ve büyüyen ürün yelpazesindeki ürünlerini tanıtacak, yenilikler hakkında bilgi verecek.

Teksüt Satış Direktörü Murat Keleş üreten, ülkemize değer katan markaların yerel marketler aracılığı ile geniş kitlere ulaşmasını sağlayan perakende sektörünün buluşmalarına katılmaktan, destek vermekten mutlu olduklarını dile getirdi. Teksüt olarak her yıl düzenli bir şekilde yatırımlara devam ettiklerini, ürün gamını geliştirerek yeni ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduklarını belirtti. Murat Keleş şöyle devam etti: “Hem yatırım hem de pazarlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Türkiye’de sofraların bir parçası olmak, beğenilen ve sevilen bir marka haline gelebilmek bizim için gurur verici. Her yaştan tüketiciye süt ve süt ürünlerini sevdirmenin yolunu arıyoruz. Kaliteden ödün vermeden sürdüğümüz çalışmaların sonucu sofralarda güvenle yer alabilmek oluyor. ”

Yerel zincirler tüketiciyle bir araya gelmenin en önemli yollarından biri

Murat Keleş, Teksüt olarak hem Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun hem de TPF tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliklerinin takipçisi olduklarını vurguladı. Türkiye pazarında müşteriye ulaşmanın en önemli araçlarından birinin yerel zincirler olduğunun altını çizen Murat Keleş, bir markanın kaliteli ya da bilinir olmasının yeterli olmadığını aynı zamanda tüketici ile doğru kanallar üzerinden alışveriş içinde olması gerektiğini de paylaştı. Yerel zincirlerin tüketicilerin zihnine ve sofrasına ulaşmanın en doğru yollarından biri olduğunu söyledi.