Turbo Akü laboratuvarına uluslararası akreditasyon

Turbo Akü laboratuvarı uluslararası akreditasyon ile tescillendi

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Turbo Akü’nün, alanında birçok test olanağına sahip laboratuvarları Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda uluslararası akreditasyon ile tescillendi.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Turbo Akü̈, kurşun asit starter akü̈ sektöründeki üretimi ve ihracatı ile büyümesini sürdürürken, Ar-Ge çalışmaları için birçok farklı testin gerçekleştirildiği laboratuvarları ile de fark yaratıyor. “Elektriksel, kimyasal, fiziksel” testlerin yanı sıra alaşım ve morfoloji analizlerinin desteğiyle hem proses geliştirme hem de Ar-Ge’ye rekabetçi ilerleme olanağı sağlayan Turbo Akü̈ laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçerek Ulusal Akreditasyon Sertifikasına layık görüldü̈.

“Laboratuvar imkânlarımızı dış taleplere de açmanın gururunu yaşıyoruz”

Aldıkları sertifikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “Turbo Akü̈ olarak Çankırı’daki fabrikamızda, akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi ile aküler üretiyoruz. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor. Ürünlerimizin tamamı, tam donanımlı laboratuvarlarımızda geliştiriliyor ve titizlikle test ediliyor. 2030 yılında 10 milyon adet akü̈ üretme hedefimize planlı olarak ilerleyen bir marka olarak, TÜRKAK tarafından layık görüldüğümüz Ulusal Akreditasyon sertifikası ile güvenilir laboratuvar imkânlarımızı dış taleplere de açmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.