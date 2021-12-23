Turcas Petrol, Kuyucuk’taki hisselerini Albioma’ya satıyor

Turcas Petrol, bilanço yapısını güçlendirme hedefi çerçevesinde %100 bağlı ortaklığı Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş’deki hisselerinin tamamını Albioma SA’ya satıyor.

Turcas Petrol, Fransa menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Albioma”) ile Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (“TKJ”)’de %100 oranında sahibi olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzaladı.

“Bilançomuzu kuvvetlendirmeye ve yeni yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz”

Söz konusu hisse devir işlemi, başta düzenleyici kuruluşların işleme vereceği izin ve TKJ’nin Kreditör Bankası’nın hisse devrine ilişkin onayı olmak üzere sözleşmede belirtilen ön şartların tamamlanmasına tabi olacak.

Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik A.Ş’nin başarısının, Avrupa merkezli global bir enerji üreticisi tarafından ilgi görmesi şirketimiz için mutluluk verici. Geçmişten günümüze, alanında lider birçok küresel enerji şirketiyle sayısı onları geçen stratejik ortaklık, ortak girişim yatırımı, birleşme, devralma ve/veya satış işlemine imza attık. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu işlem ile ülkemizin ekonomik potansiyeline olan güvenin öne çıkarılmasına, Türkiye’ye uzun vadeli ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı getirilmesine ve dünyada ilk dört içinde yer alan ülkemiz jeotermal enerji kaynaklarının ilave yatırımlarla katma değere dönüştürülecek olmasına vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Finansal borçluluğumuzu kayda değer şekilde azaltarak bilançomuzu ve sermaye yapımızı güçlendirmeye, çeşitlendirilmiş yatırım portföyümüzü oluşturan; sektörlerinin öncü oyuncusu konumundaki iştiraklerimizin kâr ederek büyümelerine odaklanmaya, her daim yeni yatırım fırsatlarını gözetmeye ve hissedarlarımıza temettü dağıtma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Turcas Petrol A.Ş. ve Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Hakkında

1992 yılından beri halka açık bir enerji yatırım şirketi olan Turcas Petrol A.Ş. (BİST:TRCAS); (i) akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lider oyuncusu Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin %30, (ii) doğalgazdan elektrik üretim sektörünün öncü yatırımcılarından RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin %30, (iii) jeotermal elektrik üretim şirketi Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin de %100 oranında hissedarıdır. Turcas ve iştirakleri doğrudan 1.000, dolaylı olarak 15.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., Aydın’da bulunan 18 MW kurulu güce sahip jeotermal elektrik üretim santralinin sahibi ve işletmecisidir. Santral, 07.12.2017 tarihinde EPDK tarafından yapılan kabul sonrası satışlarını YEKDEM kapsamında gerçekleştirecek şekilde ticari işletmeye geçmiştir ve ürettiği elektriğin tamamını 2027 yılı sonuna kadar YEKDEM mekanizması kapsamında ABD Doları bazında satma hakkına sahiptir.

Albioma SA Hakkında

Fransa menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Albioma”) 1982 yılında kurulmuş olup hisseleri Euronext Paris Borsası’nda işlem görmektedir. Biyogaz, güneş ve jeotermal alanında enerji yatırımları olan ve bağımsız yenilenebilir enerji üreticisi konumunda bulunan şirket; faaliyetlerini Fransa, Brezilya, Mauritius ve Türkiye’de sürdürmektedir. 2020 sonu itibariyle sahibi olup işlettiği 15 enerji santrali ile toplam kurulu gücü 1.000 MW’ın üzerindedir.