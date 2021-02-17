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Turist sayısı 5 milyona düştü

2020 yılında, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 66.4 azalarak 5 milyona geriledi. 

17 Şubat 2021 Çarşamba 11:14
Turist sayısı 5 milyona düştü

Turist sayısı 5 milyona düştü


İstanbul'a geçtiğimiz yıl en çok turist Rusya Federasyonu ve Almanya’dan geldi. Konaklama tesislerine gelen yabancı turist oranı yüzde 53’e düşerken toplam geceleme süresi yüzde 56.7 azaldı. Konaklama tesisi doluluk seviyesi yüzde 24.2’ye indi.  2020 yılında havayolu ile gelen- giden yolcu sayısı 40 milyon; dış hatlar yolcusunun payı yüzde 47.3 oldu.

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, 2020 yılında yaşanan değişimleri İstanbul Turizm Bülteni, Şubat 2021 sayısında ele aldı. Veriler, rakamlara şöyle yansıdı:

Turist sayısı, yüzde 66,4 azaldı

İstanbul’a gelen turist sayısı yıllık yüzde 66.4 azalarak 5 milyona geriledi. 2019 yılının ilk beş ayında 5 milyon 415 bin turist gelmişti. Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı yüzde 71.7 azalarak 12 milyon 734 bine düştü. İstanbul’un Türkiye içindeki payı artarak yüzde 39.3’e yükseldi.

En çok turist Rusya Federasyonu’ndan 

En çok turistin geldiği ülke, 421 bin ile Rusya Federasyonu oldu. Bunu sırasıyla, Almanya (375 bin), Fransa (227 bin), İngiltere (202 bin) ve İran (174 bin) takip etti. Geçen yıla göre, Rusya Federasyonu’nda yüzde 41.6, Almanya’da yüzde 63.4 daha az turist geldi. 

Havayolunda yüzde 66.5 gerileme

Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 974 bin, denizyolu üzerinden gelen 28 bin oldu. Havayolunda yıllık yüzde 66.5, denizyolunda yüzde 39.3 düşme kaydedildi. 

Tesislerdeki yabancı turist oranı yüzde 53

Konaklama tesislerine gelen yerli turist sayısı, yıllık yüzde 54.8 azalarak 6 milyon 393 bine indi. 2019 yılında, İstanbul’da konaklayanların yüzde 66.6’sını yabancı turist oluştururken, 2020 yılında yüzde 53’e düştü. Toplam geceleme süresi, yıllık yüzde 56.7 azalarak 13 milyon 923 bin oldu. 

Doluluk oranı yüzde 24.2

2019 yılında gerçekleşen ortalama konaklama tesisleri doluluk oranı yüzde 59,7 iken 2020’de yüzde 24.2 ’ye geriledi. 2019’da doluluğun yüzde 43,6’sını yabancı, yüzde 16,1’ini yerli; 2020 yılında ise yüzde 14,5’ini yabancı, yüzde 9,7’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Hava yolcusu 40 milyon

2019 yılında İstanbul’a gelen- giden yolcu sayısı 103 milyonu aşarken 2020 yılında 40 milyona düştü. 2019’da yüzde 37 iç hat, yüzde 63 dış hat iken, 2020’de dış hat oranı yüzde 47.3 oldu.

Turizm Bülteni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları verileri derlenerek hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulTurizm
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