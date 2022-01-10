Turizm Bölgelerinde Emlak Yatırımcısı Daha Çok Kazandı





2022 yılında Türkiye'nin emlak yatırımında turizm bölgeleri piyasalarda yaşanan krize karşı daha dirençli çıktı. Muğla ve İstanbul'un yatırımcı açısından istikrarla yerini koruduğunu söyleyen Towerlife Kurucusu Selen Almaç Deniz, "2021 yılında turizm bölgelerine yatırım yapanlar yaşanan olumsuzluklardan etkilenmedi" dedi.

YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ BU ŞEHİRLERDE DAHA HIZLI

Emlak sektöründe 2022 yılı için reel satış fiyatlarında yıl boyunca başı çektiğini belirten Deniz şu bilgileri verdi;

"İstanbul genelindeki ofis ve ev satış fiyatlarındaki yükselişin yanında Aralık ayında elde ettiğimiz verilere göre Muğla, özellikle de Bodrum hem emlak yatırımlarının geri dönüş süresi, hem hacmi ile sene boyunca önemini ortaya koydu. Bu bağlamda Bodrum’un cazip merkezlerden biri olmaya devam ettiği görülürken reel satış fiyatlarında üç büyük ilin sene boyu başı çektiğini de göz ardı etmemek gerek."

DÖVİZDEKİ DALGALANMA SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?

Döviz piyasasında yaşanan yaşanan son dalgalanların 2022 yılını etkileyebileceğini söyleyen Towerlife Kurucusu Selen Almaç Deniz bu konuda şunları söyledi:

"Kurdaki dev dalgalanmanın hem kullanıma yönelik alıcıyı hem de yatırımcıyı tedirgin etmesi şaşırtıcı değil, öte yandan kurun zirveyi gördüğü günlerde pek çok ilanın askıya alındığını öğrenmekle birlikte satıcının da temkinli davranması düşündürücü. Ancak kurda dengelerin kendini bulmasıyla birlikte sene başından bu yana yükselişte olan turizm merkezlerinin yeniden hareketleneceğini, ayrıca son aylarda yükselen plaza ve lüks konutta yaşam değerinin bu senenin de trendleri olarak emlak sektörüne yön vereceğini düşünmekteyiz.

TURİZM BÖLGELERİNDE GAYRİMENKUL DEĞERİNİ KORUYACAK

Dövizin son aylarda şahit olduğumuz dalgalanmasını bir yana bıraktığımızda sene içindeki istikrarlı yükselişine rağmen şubeleşmeye devam eden dev otel zincirlerini hem yaz hem kış turizmine yönelik bölgelerde görmeye devam ettik. Bu talebi kar konusunda da liderliğe dönüştürmek isteyen pek çok sektörün ülke genelinde ataklarının devam edecek olması, dövize ve devleşen inşaat maliyetlerine rağmen bölgesel gayrimenkul değerinin korunacağını, yatırımcıların üzülmemesiyle birlikte yeni yatırımcıların ise erken davranması gerektiğini göstermekte.

YABANCI ALIMLAR REKOR KIRABİLİR

Geçtiğimiz haftalarda kurla birlikte yabancılara konut satışlarında yeni rekorlara imza atılmış olmasıyla birlikte ofis ve işyerleri dahil olmak üzere tüm satış işlemlerinde yabancıların rolü yeniden gündeme geldi. Türkiyeli yatırımcıların da globalleşme tutkusuyla güç bulması, yabancılara kapıları açmak konusunda motivasyon yaratıyor, döviz değişimlerinde yenilikçi bir bakış açısıyla alımlarda sınır gözetmemek hem dengeyi bulmakta hem artan inşaat maliyetlerini karşılama süresini minimalize etmekte faydalı görülebiliyor."