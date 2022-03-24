Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Turizm bölgelerindeki kamu arazileri satılıyor

Kamuya ait arsa ve arazilerin satışına son dönemde yeniden hız verildi. Turizm bölgelerindeki değerli arsalar yakında ihaleye çıkıyor.

24 Mart 2022 Perşembe 17:24
Turizm bölgelerindeki kamu arazileri satılıyor

Turizm bölgelerindeki kamu arazileri satılıyor


Yerel yönetimler ile bazı bakanlıklarda kamuya ait arazilerin satışı yeniden hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 kentte 472 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Bu arsaların içinde İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerindeki 36 kamu arazisi de yer aldı. Üç tatil cennetinde manzara ve konumlarıyla dikkat çeken araziler için toplam 243 milyon 524 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 kentteki 472 kamu arazisini açık artırma usulü ile satışa çıkardı. İhalelerin 5-7 Nisan 2022 tarihleri arasında İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacağı, internetten katılımın 4 Nisan 2022 tarihinde saat 10:30 itibari ile son bulacağı duyuruldu.

EN ÇOK SATIŞ ÇEŞME'DE

Yüz milyonlarca TL tutarın satış bedeli belirlenen araziler içinde en çok İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerindeki yerler dikkat çekti. 

Üç tatil cennetinde, manzara ve konumlarıyla dikkat çeken 36 arsa, toplam 243 milyon 524 bin 524 TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Konut, turizm ve ticaret alanı olarak belirlenen bu arazilerin 32'si Çeşme'de, 3'ü Karaburun'da, 1'i ise Seferihisar'da yer aldı.

Seferihisar Sığacık'taki 3903 ada 4 parselde yer alan 31 bin 400 metrekare büyüklüğündeki arazi için 72 milyon 200 bin TL satış bedeli belirlendi.
 

Anahtar Kelimeler:
TurizmKamu ArazileriSatışIhale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorin satış fiyatlarına yeniden zam geliyor
Motorin satış fiyatlarına yeniden zam geliyor
Alkol ve sigaraya zam geliyor
Alkol ve sigaraya zam geliyor
Kırmızı et yeniden zamlanıyor | Süt üreticisi kesime gönderiyor
Kırmızı et yeniden zamlanıyor | Süt üreticisi kesime gönderiyor
Benzin ve motorine zam | Araç sahipleri zorda 
Benzin ve motorine zam | Araç sahipleri zorda 
Ramazan öncesi et fiyatlarına ağır zam
Ramazan öncesi et fiyatlarına ağır zam
Rusya Ukrayna savaşı | Küresel şirketlerin gözü Türkiye'de
Rusya Ukrayna savaşı | Küresel şirketlerin gözü Türkiye'de
Emekli Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?
Emekli Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?
Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor
Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor
Üreticiler mazot ve gübre zamlarını protesto etti
Üreticiler mazot ve gübre zamlarını protesto etti
1915Çanakkale Köprüsü Rekor Sürede Tamamlandı
1915Çanakkale Köprüsü Rekor Sürede Tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim