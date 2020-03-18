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Türk çiftin sahip olduğu şirket, ABD ordusuna taarruz uçağı satacak

Türkiye Özmen çiftini, 2018 seçim sürecinde TRJet ilk yerli yolcu uçağı projesiyle tanıdı. Siyasiler ilk yerli yolcu uçağı günlerce seçim meydanlarında anlattı, ancak proje seçimden sonra unutuldu gitti.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:18
Türk çiftin sahip olduğu şirket, ABD ordusuna taarruz uçağı satacak

Türk çiftin sahip olduğu şirket, ABD ordusuna taarruz uçağı satacak

Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı projesiyle gündeme gelen Sierra Nevada Corporation şirketinin sahibi Eren Özmen ve Fatih Özmen, Amerikan ordusuna taarruz uçağı tedarik etmeye hazırlanıyor. 

2018 seçimleri öncesi afişleri bastırılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği TRJet projesini Türkiye'ye taşımak için Ankara'da yoğun kulis faaliyetleri yapan Özmen Çifti'nin sahip olduğu Sierra Nevada şimdi ABD Hava Kuvvetleri için çalışıyor. 

Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu, küresel havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne A-29 saldırı uçakları, yer destek teçhizatı, pilot eğitimi ve lojistik destek gibi hizmetler sağlayacak.

Eren Özmen ve Fatih Özmen (Kaynak Twitter)

SPARKS, Nev.,18 Mart 2020 – Forbes’un En Zengin 100 Türk listesinde yer alan Eren Özmen ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu, global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nin (USAF) A-29 ihalesini kazandı. Şirket, Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı’na A-29 uçaklarının üretim ve teslimatı, yer destek teçhizatı, pilot eğitimi, lojistik destek, ve idame konularında hizmet sağlayacak.

Sierra Nevada Corporation’ın sahibi ve başkanı Eren Özmen, "A-29 uçakları, hafif taarruz muharebe ve keşif uçakları arasında altın standart olarak öne çıkıyor. SNC olarak ABD Hava Kuvvetleri'ne, muharebe konusunda kendini kanıtlamış A-29 uçaklarını üretmek ve teslim etmekten onur duyuyoruz.”

Bu ihale kapsamındaki çalışmalar, Jacksonville, Florida'da ve Centennial, Kolorado'da hemen başlayacak. Uçak teslimatı 2021'de gerçekleştirilecek, eğitim ve destek faaliyetleri ise 2024'e kadar sürecek.

A-29, bugüne kadar dünya genelinde 14 dost hava kuvvetleri tarafından uygun maliyetli yakın hava desteği ve keşif kabiliyetleri sunmak üzere seçildi. ABD Özel Kuvvetleri, on yılı aşkın süredir, yakın hava destek ve keşif operasyonları için A-29 uçaklarını temin etmeye çalışıyor.

A-29 uçakları hakkında

A-29 Super Tucano uçakları, hafif taarruz, muharebe ve keşif uçakları arasında altın standart olarak öne çıkıyor. Sierra Nevada Corporation ve ortağı olan Embraer Savunma ve Güvenlik şirketi tarafından ABD'de imal edilen A-29 uçakları, Afganistan ve Lübnan da dahil olmak üzere, bugüne kadar 14 hava kuvvetleri tarafından tercih edildi. Çok yönlü ve güçlü bir turboprop uçak olan A-29, düşük nitelikteki pistler, zor ortam ve engebeli arazilerdeki ileri harekat üslerinde operasyon gerçekleştirmesine imkan veren sağlam ve dayanıklı tasarımıyla tanınıyor. A-29, dünyada ABD Hava Kuvvetleri Askeri Tip Sertifikasına sahip olan tek hafif taarruz uçağıdır.

Sierra Nevada Corporation (SNC) Hakkında

Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Eren Özmen ile Genel Müdür Fatih Özmen'in sahip olduğu SNC, sınıfında en iyi açık mimari mühendisliği sayesinde uzay sistemleri, ticari çözümler ile ulusal güvenlik ve savunma konularında dünyanın en zorlu sorunlarının çözülmesinde güvenilir liderdir. SNC, ABD Hava Kuvvetleri'ne ilişkin 1. Kademe Üstün Tedarikçi ve Amerika'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak ABD'nin uzay alanındaki en yenilikçi üç şirketi arasında kabul edilmektedir. SNC'nin 55 yıl öncesine dayanan, son teknoloji kullanılarak geliştirilen toplumsal, askeri ve ticari çözümleri, 4.000'in üzerinde uzay sisteminin, alt sisteminin ve komponentinin dünya genelindeki müşterilere tedarikinin yanı sıra, Mars da dahil olmak üzere uzaya yapılan 450'yi aşkın göreve katılımı içermektedir.

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Son Güncelleme: 18.03.2020 11:31
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