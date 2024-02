Türk doğal taş sektörü İngiliz mimarlık ofislerini radarına aldı

Türk doğal taş sektörü son 6 yılda İngiltere’ye üçüncü çıkarmaya hazırlanıyor





Dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyonist ortam ve düşük döviz kurları nedeniyle Türk doğal taş sektörünün 2023 yılında ihracatta yüzde 7,6’lık düşüş yaşadığını ve 2 milyar 96 milyon dolardan, 1 milyar 936 milyon dolara gerilediği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılında bu kötü gidişi durdurmak için yoğun bir tanıtım ve pazarlama sürecine girdiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’a 21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında çok başarılı geçen bir “Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirdiklerini paylaşan Alimoğlu, 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarında stand açarak Türk doğal taşlarının İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerindeki yapılarda daha fazla tercih edilmesini amaçlıyoruz. İngiltere’ye yıllık 15 milyon dolar, İngiliz Milletler Topluluğuna 100 milyon dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatımızı 5 yıllık dönemde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türk doğal taş sektörü olarak mimarlara 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneği sunduklarının altını çizen Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “İngiltere’de yapılarda Türk doğal taşlarının öne çıkması için mimarların Türk doğal taşlarını tanımaları ve projelerinde kullanmaları öncelikli koşul. Bu amaçla İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu pazarında konumumuzu güçlendirmek için 2018 yılında “İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” düzenledik. Bu heyet kapsamında; Zaha Hadid, Stanton Williams, Squire&Partnerk, Simpson Haugh, Allford Hall Monaghan Morris, Wilkinson Evre, Adjaye Associates gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerinin aralarında yer aldığı 50'den fazla ünlü İngiliz mimarla bir araya geldik. 5-10 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “İngiltere Sektörel Ticaret Heyeti”nde yeni mimarlık ofislerine Türk doğal taşlarını tanıtma fırsatı bulduk. 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Design Building Center’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarı’nda Türkiye’nin zengin doğal taş çeşitlerinin İngiliz mimarlara tanıtacağımız gibi, farklı teknikler ile oluşturulan yüzey uygulamalarının örneklerini sunma olanağı bulacağız. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce bu yıl dördüncüsü düzenlenen Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmasında ödül alan tasarımları uluslararası çevrelerin beğenisine sunacağız.”

Ünlü mimar Gökhan Karakuş’tan çifte panel

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde Londra’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarında, Amerika, İngiltere ve Türkiye’de çalışmalarına devam eden uluslararası mimari çevrelerde tanınmış mimar Gökhan Karakuş’u ziyaretçilerle iki panelde buluşturacak.

Karakuş, fuarın açılış günü 6 Şubat 2024 Salı saat 19:45’te gerçekleşecek olan “Stone &Beyond – How This Ancient Material Remains Relevant Today” “Taş ve Ötesi – Bu Kadim Malzeme Bugün Nasıl Güncelliğini Koruyor” başlıklı panelde ve 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00’da ise; “Mimari ve Tasarımda Türk Doğal Taşı konulu söyleşiyi gerçekleştirecek.

6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Design Building Center’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarında Ege Maden İhracatçıları Birliği’ni EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen, EMİB TİM Delegesi Burak Alimoğlu ve EMİB Tanıtım Komitesi Üyesi Yüksek Mimar Oben İnceler temsil edecek.