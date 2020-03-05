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Türk domatesinin Rusya yolculuğu kaldığı yerden devam edecek

Türk domatesi Rusya vizesini kaptı. Rusya’ya 150 bin ton olan domates ihracat kotası 50 bin ton arttırıldı. Rusya’ya domates ihracatı 7 Mart 2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

05 Mart 2020 Perşembe 14:36
Türk domatesinin Rusya yolculuğu kaldığı yerden devam edecek

Türk domatesi Rusya vizesini kaptı

Türk domatesinin Rusya yolculuğu kaldığı yerden devam edecek


 

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Rusya’ya domates ihracatında 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle bir tıkanıklık yaşandığını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaklaşık 1 aydır Rusya’ya domates ihracatının durma noktasına geldiğini, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Rusya’ya domates ihracatında kotanın arttırılması çabalarının meyvesini verdiğini kaydetti.

Rusya’ya domates ihracatında kota olmamalı

Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatı kotasının 200 bin tona çıkarıldığı ile ilgili resmi yazının ellerine ulaştığını ve bu gelişmeyi üyeleriyle paylaştıklarını anlatan Uçak, “Rusya’ya 2019 yılında 98 bin ton domates ihraç ettik. 50 bin tonluk kota Türk ihracatçısının 3-4 ayda ihraç edeceği bir miktar. Dolayısıyla Rusya’ya ihracatta kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin Rus mevkidaşları Rusya’ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yürüttükleri diplomasinin 3-4 ay içinde olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya’nın domates üretiminin kendine yetmediğine işaret eden Uçak, sözlerini şöyle tamamladı; “Rusya, coronavirüs nedeniyle Çin’den de alımlarını durdurdu. Türk domatesine kotanın devamı Rus tüketicisini de mağdur eder. İhracatta sürekliliği sağlamak adına kotanın kaldırılması iki tarafından menfaatine olacak.”

Türkiye, 2019 yılında 535 bin ton domates ihraç ederken, karşılığında 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde etti. Rusya Federasyonu; 98 bin ton Türk domatesi tercih ederken, karşılığında 86 milyon dolar ödedi. 2019 yılında Rusya’ya domates ihracatı yüzde 181 artış gösterdi.

2020 yılının Ocak – Şubat dönemindeki domates ihracatı 90 bin 643 ton karşılığı 74,5 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu 19 milyon dolarlık Türk domatesi talebiyle birinci sırada yer aldı. 2020 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği domates ihracatına Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 18,6 milyon dolarlık katkı sağladı.

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