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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nda yeni dönem

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı İş Konseyi Başkanlığı

16 Mayıs 2023 Salı 11:35
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nda yeni dönem

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nda yeni dönem

MASFED ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı İş Konseyi Başkanı seçildi

70 bin motorlu araç satıcısını temsil ederek otomotiv sektörünün gelişmesi ve kurumsallaşması amacıyla yaptığı çalışmalarla öne çıkan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı İş Konseyi Başkanlığı görevine getirildi.

Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Başkan Yardımcıları Ayşe Türkmenoğlu ve İhsan Şener’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda İş Konseyi Başkanı seçilen Erkoç, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları bu zemine de taşıyacağını belirterek küresel arenada Türk iş insanlarını ve Türkiye’yi temsil edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erkoç toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türk birliğinin sağlanması ve Türk dünyasının her alanda ortak düşünüp ortak hareket etmesi amacıyla kurulan; bu doğrultuda çok kıymetli projelere ve iş birliklerine imza atan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nda böylesine önemli bir göreve getirilmiş olmak benim için bir gurur. Ortak bir tarihe sahip olduğumuz Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile ekonomik işbirliğimizin artması ve dış ticaret hacminin gelişmesi amacıyla kurulan İş Konseyi’nin Başkanlık görevine getirilmekten mutluluk duyuyorum. Bizi bu göreve layık gören Vakıf Başkanımız Sayın Dr. Abdullah Çalışkan’a, Başkan Yardımcımız Sayın Ayşe Türkmenoğlu’na ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Konsey’imizin kuruluş amacına katkıda bulunmak, ülkeler ve iş insanları arasındaki koordinasyonu sağlamak ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ederek Türk dünyasındaki güçlü birlikteliğimizi daha da büyütmeye ve işbirliklerimizi geliştirmeye gayret edeceğiz ” diye konuştu.

Son Güncelleme: 16.05.2023 11:49
Anahtar Kelimeler:
MASFEDOTONOMİ
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