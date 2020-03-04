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Türk kadınının imzası 5 kıtaya ulaşıyor

Dünyanın 70’ten fazla ülkesine ihracat yapan kozmetik ve kişisel bakım sektörünün lider markalarından Giz Kozmetik, kadınların gücüyle büyümeye devam ediyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:28
Türk kadınının imzası 5 kıtaya ulaşıyor

Türk kadınının imzası 5 kıtaya ulaşıyor


Türkiye’nin en büyük kişisel bakım ve kozmetik malzemeleri üreticilerinden 2018 yılı ihracat lideri Giz Kozmetik, üretimden Ar-Ge’ye, laboratuvardan pazarlamaya kadar yüzde 60’ı geçen kadın iş gücüyle 5 kıtaya ulaşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin; “Kadınlar iş hayatında çok daha dikkatli ve sabırlı. Yaratılışları gereği işlerine gösterdikleri titiz yaklaşım bizi dünya ile yarışan bir kaliteye ulaştırıyor. Başta kendi çalışanlarımız ve Türk kadınları olmak üzere tüm kadınların bu özel gününü önemsiyor ve iş dünyasını daha çok kadın istihdamı oluşturmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

70'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Dünyanın 70’ten fazla ülkesine ihracat yapan kozmetik ve kişisel bakım sektörünün lider markalarından Giz Kozmetik, kadınların gücüyle büyümeye devam ediyor. Toplam 62 kişiyi istihdam eden şirkette 41 kadın çalışıyor. Yüzde 60’ı aşan kadın çalışan oranıyla şirket bu alanda sektörde fark yaratıyor. Prosesin tüm süreçlerinde görev alan kadınlar başta üretim olmak üzere Ar-Ge, Mikrobiyoloji ve Kalite Kontrol gibi bölümlerde kadının farkını gösteriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, “Şirketimiz kadınların aktif olduğu, üretim ve yönetime doğrudan katıldığı bir yapıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almasına inandığımız için süreci böyle planladık. Onlar iş hayatında çok daha dikkatli ve sabırlı. Yaratılışları gereği işlerine gösterdikleri titiz yaklaşım bizi dünya ile yarışan bir kaliteye ulaştırıyor. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yüzde 90’ı kadınlara sesleniyor. Planlama, Ar-Ge, üretim ve pazarlama kısmının tamamında kadınlarımızın yer almaşı, kaliteyi sürdürülebilir kılıyor. Başta kendi personelimiz ve Türk kadınları olmak üzere tüm kadınların bu özel gününü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.


“LEA İLE 40 BİN KADINA İŞ İMKANI YARATIYORUZ”

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını arzu ettiklerini belirten İbrahim Zengin, bu durumun kadına ekonomik bağımsızlığını kazandıracağını ifade etti. Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi cinsiyet eşitsizliği. Bu problemi aşmanın bir yolu da kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasından geçiyor. Giz Kozmetik olarak biz kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almasını arzuluyor ve onlara destek oluyoruz. Personelimizin yüzde 60’tan fazlası kadınlardan oluşuyor. Bunun yanında LEA markamız ile kadınlarımıza sermayesiz kendi işlerini kurma fırsatı sunuyoruz. LEA Girişimcisi dediğimiz 40 bin insan, Türkiye genelinde Giz Kozmetik ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Bunların yüzde 90Bu sistemde satış yapan girişimcilerimize piyasadaki en yüksek kar payını veriyoruz. Burada amacımız sadece para kazanmak değil topluma faydalı bir organizasyon kurmak. Gerekli şartlar sağlandığında kadınların neleri başarabildiğini görmek için geçmişe bakmak yeterlidir.”

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Giz Kozmetik
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