Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türk Lirası, dolar karşısında hızla eriyor

Dolar kuru sabah saatlerinde yeniden hareketlendi. Süper Bono söylentileri bir kaç saatlik fren etkisi yaratsa da, bugün borsalar açılınca dolar satış 16 TL'nin üzerine çıktı.

24 Mayıs 2022 Salı 10:11
Türk Lirası, dolar karşısında hızla eriyor

Türk Lirası, dolar karşısında hızla eriyor



Döviz piyasaları sabaha hareketli başladı. Bakan Nebati'nin 'TL artık düşmez, bundan daha düşüğü olur mu' sözleri tarih oldu. 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemesinin ardından aralıksız bir yükselişle kısa sürede 16 lirayı geçti.


Dolar/TL 10 günlük yükselişin ardından 16' TL'yi buldu. Gün içi en yüksek seviye 16.0002'yi gördü.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ ERİYOR

TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

TL BU AY YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ

TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık yüzde 8 değer kaybı yaşadı. TL'deki değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

16'NIN HEMEN ALTINDA BAŞLAMIŞTI

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16'nın hemen altında başladı. Kur bu sabah saat 08.55'te 15.97/15.98 seviyesinde başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
DolarTLDövizBorsaSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi 
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi 
Antep fıstığının toptan kilo fiyatı 430 liraya tırmandı
Antep fıstığının toptan kilo fiyatı 430 liraya tırmandı
3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası
3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası
Ege İhracatçı Birlikleri’nde Jak Eskinazi güven tazeledi
Ege İhracatçı Birlikleri’nde Jak Eskinazi güven tazeledi
Önce benzin, ardından elektrik | Benzine gece yarısı zam
Önce benzin, ardından elektrik | Benzine gece yarısı zam
Sigaraya en ağır zamlar geliyor | 40 TL'yi bulabilir
Sigaraya en ağır zamlar geliyor | 40 TL'yi bulabilir
Tarım kredi marketlerinde zarar rekoru kırıldı
Tarım kredi marketlerinde zarar rekoru kırıldı
OSB uğruna, ekili alanları talan ettiler
OSB uğruna, ekili alanları talan ettiler
Abalıoğlu Yem’den geleceğin Zooteknistlerine destek
Abalıoğlu Yem’den geleceğin Zooteknistlerine destek
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Benzine gece yarısı zam geliyor 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim