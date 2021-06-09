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Türk Malı diye Rusya'ya göndermişler | Polonya'da ihracat sahtekarlığı

Rusya'nın bazı AB ülkelerine uyguladığı ambargoyu delmek isteyen uyanıklar, ürünlerine 'Türk Malı' etiketi basarak gümrük duvarını aşmaya kalktığı ortaya çıktı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:32
Türk Malı diye Rusya'ya göndermişler | Polonya'da ihracat sahtekarlığı

Türk Malı diye Rusya'ya göndermişler | Polonya'da ihracat sahtekarlığı 

Türk meyvelerinin ihracat başarısı, AB üyesi bazı ülkelerde uyanık satıcıları harekete geçirdi. Polonya, Rusya'nın uyguladığı ambaroyu aşmak için sahte 'Türk Malı' etiketi basarak bu ülkeye elma ihraç etmeye kalktı. Türkiye'de ihracatçı ve üretici birlikleri bu konuda araştırma yaparken, elma dışında hangi ürünlerde sahte Türk Malı belgesi kullandığı henüz netleşmedi.

Ambargo nedeniyle Polonya'dan Rusya'ya kaçak yollarla sokulmak istenen elmalar, 'Türk Malı' etiketi basılarak nakliye edildiği sırada Belarus Gümrük Muhafızları tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi

GERİLİMDEN ÜRETİCİLERİNİ KURTARMAK İSTEMİŞLER

Avrupa ve Baltık ülkelerinin hem Rusya hem de Belarus ile yaşadığı gerilim devam ederken, Rusya bazı Avrupa ülkelerinin mallarına ambargo uygulamaya devam ediyor. Rusya’ya, Avrupa Birliği ürünlerinin ambargo nedeniyle alınmamasının ardından Polonya’da üretilen elmalar farklı yollarla Rusya topraklarına sokulmaya çalışılıyor.

Belarus Gümrük Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belarus’un Vitebsk bölgesinin Dubrovno kırsalındaki M-1 karayolu üzerinde büyük bir tıra operasyon yapıldığı belirtildi. Tırda yapılan aramalarda 80 tondan fazla elma taşındığı tespit edilirken, yapılan evrak incelemesinde Türkiye’de yetiştirilen elmaların Polonya, Belarus ve Rusya üzerinden transit olarak ulaştırılacağı bilgilerine ulaşıldı. Bu evrakta tırın taşınması gereken elmaların toplam 21 ton olduğu belirtilirken, 80 tondan fazla elma taşınması araştırmaların derinleştirilmesine neden oldu.

Belarus Gümrük Muhafızları tarafından inceleme yapılan tırdaki elmaların aslında Polonya’da üretildiği ve Türkiye’den Kazakistan’a değil, Polonya’dan Moskova’ya ulaştırılmak istendiği saptandı. Litvanyalı tır sürücüsü sorguya alınırken, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

AB ürünlerinin Rusya’ya pazarlanması sırasında son dönemlerde gümrük kısıtlamalarının delinmesi için çok sayıda ürüne sahte 'Türk Malı' belgesinin hazırlandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.06.2021 22:39
Anahtar Kelimeler:
Türk MalıPolonyaElmaIhracat SahtekarlığıTürk Malı Belgesi
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