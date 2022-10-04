Türk mikromobilite girişimi 2 ülkeye daha açılıyor





Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri, Türkiye'de motorlu taşıt sayısının 5 yılda yüzde 17 arttığını gösterirken, güncel araştırmalar Türkiye’de bir yolcunun her yıl 1,82 ton karbondioksit salımına sebep olduğunu tahmin ediyor. Elektrikli scooter’ları kapsayan mikromobilite çözümleri, sürdürülebilir bir gelecek için önem arz ediyor.

Küresel çapta ulaşım araçlarında elektrikli seçeneklere yönelme trendi yaygınlaşsa da fosil yakıtlı araçların sayısı hala artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri Türkiye’de motorlu taşıt sayılarının beş yılda %17 arttığını gösteriyor. Ulaşım araçları kaynaklı karbon emisyonları da bu artışla bağlantılı olarak yükseliyor. Numbeo'nun tahminleri Türkiye'de her yolcunun yılda yalnızca ulaşım aktivitelerinde 1,82 ton karbon karbon salımına yol açtığına işaret ederken, bu rakamı sıfırlamak için kişi başına yaklaşık 84 ağaç dikilmesi gerekiyor. Ayrıca trafikteki araçların %70'inden fazlası, 5 kilometre ve daha az mesafelere ulaşmak için, yalnızca kısa yolculuklarda kullanılıyor. Diğer cephede şehir içi kısa mesafe ulaşıma alternatif oluşturan mikromobilite pazarı da büyümesini sürdürüyor. Ülkemizdeki mikromobilite pazarının öncülerinden biri olan, iş modelinin temeline çevreye katkıda bulunmayı ve sürdürülebilirliği koyan hop, bu yıl üçüncü yaşını kutluyor.

1 milyon kullanıcıya ulaştı, yurt dışına açıldı

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan“2019’da ortaklarım Ahmet Batı, Emrecan Batı ve Gökalp Üstün’le birlikte sürdürülebilir bir dünya için ulaşım kaynaklı çevre kirliliğini ve karbon salımını paylaşımlı araçlar ile azaltma hedefiyle Ankara’da kurduğumuz hop, üçüncü yılını mevcut yatırımcılarından güven tazeleyerek aldığı 10 milyon dolarlık yatırım ve köprü finansman desteğiyle tamamlıyor. 3 yıllık yolculuğumuzda Türkiye’de 18, dünyada ise 20’den fazla şehirde hizmet vermeye başladık. Sürdürülebilirlik hedeflerinden uzaklaşmadan sağlıklı şekilde büyümeye devam etmek ve hop adını farklı ülkelere duyurmak için Seri A yatırım turuna hazırlanıyoruz” dedi.

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’in tahminleri, mikromobilite pazarının 2030’a kadar 300 ila 500 milyar dolar arasında bir büyüklüğe ulaşabileceğini gösterdi. Bugüne dek insanların değil, otomobillerin çevresine inşa edilmiş şehirlerin, sürdürülebilirliğe ve şehirlerin yaşanabilirliğine zarar veren en büyük faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Yiğit Kipman, “Küresel salgından bu yana yaşanabilir, yaya odaklı kentler inşa etmenin önemini daha iyi fark ediyoruz. İklim değişikliğinin gözle görülür etkileri, bireyleri de bu konuda adım atmaya teşvik ediyor. Elektrikli scooter’lar gibi mikromobilite çözümleri pazarda giderek daha çok talep görüyor. Kullanıcılar trafikte zaman kaybetmemek, konforlu bir yolculuk yapmak, bu sırada da karbon ayak izlerini azaltmak ve ulaşım maliyetlerini dengelemek için paylaşımlı ve elektrikli mikromobilite araçlarına yöneliyor. Hop olarak 3. yılımızı kutlarken sürüş deneyimi, erişilebilirlik, performans ve teknolojisiyle öne çıkan araçlarımızı ülkemizin 18 farklı şehrinde 1 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaştırmayı başararak, Türkiye’nin hizmet alanı en geniş mikromobilite firması olduk. Haziran 2022 itibarıyla sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda Karadağ’ın Podgoritsa ve Budva şehirlerinde yurt dışı operasyonlarımıza da başladık. Yurt dışındaki ilk durağımız olan Karadağ’da ilk kez tüm günlük operasyonumuzu elektrikli kargo araç ve bisikletleriyle yaparak şirket içi karbon nötr olma taahhütlerimize bir adım daha yaklaştık. Yıl bitmeden 4 ülke, 25 şehir hedefimize hızla ilerliyoruz” dedi.

İşbirlikleri ve yatırımlarla büyüyor

Markanın üçüncü yılını bitirirken faiz ve vergi öncesi sonuçlarında kârlılığı (FVÖK) yakalayarak Türkiye’deki ve dünyadaki rakipleri arasında bir ilki başardığına dikkat çeken hop Kurucu Ortağı ve CEO’su Yiğit Kipman, “Üçüncü yılımızda Inveo Yatırım Holding iştiraki Inveo Ventures liderliğinde mevcut yatırımcılarımızdan sağladığımız 10 milyon dolarlık yatırım ve finansman desteğiyle güven tazeledik. Bir yılda filomuzu 3 katına çıkardık. Ford Otosan işbirliğimizle şirketin elektrikli mobilite çözümü Rakun Mobilite'yi günlük operasyonlarımızda kullanmaya başladık. GAMA Enerji işbirliğimizle hizmete sunduğumuz araçların tüm elektrik ihtiyacını rüzgar enerjisinden karşılıyoruz. Bu işbirlikleri ve yatırımlarla, 2019’dan bu yana 2.500 ton karbon tasarrufu yapılmasına aracı olarak karbon nötr vizyonumuza kararlı adımlarla yaklaşıyoruz. Odağına sürdürülebilirliği alan ve toplumsal faydayı gözeten bir şirket olarak, adil ve kullanıcı odaklı gelir modelimizle paylaşım ekonomisini de destekliyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırım turuna hazırlanıyor

Seri A yatırım turu için hazırlıklarını sürdürdüklerini hatırlatan Yiğit Kipman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “AR-GE ve mühendislik faaliyetlerinden operasyonel süreçlere, müşteri hizmetlerinden bakım onarım faaliyetlerine tüm ihtiyaçlarımızı şirket içindeki ekipler tarafından karşılıyoruz. Bölgede ve dünyada en sağlıklı büyüyen, başarılı ve sürdürülebilir paylaşımlı mikromobilite firması olma arzumuzla yıl bitmeden 2 ülkede daha hizmet vermeye başlayacağız. Operasyonel mükemmelliğe ulaşarak şirket kârlılığının en üst seviyeye çıkarılması, filomuzda son teknolojiyle üretilmiş araçlara yer verilmesi ve mühendislik ekibimizle söz konusu araçların teknolojilerinin yerelleştirilmesi konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içinde ürün portföyümüze elektrikli bisiklet ve hafif elektrikli otomobil eklemeyi ve mevcut filomuzu iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Hop olarak, insanlara deneyim kazandırmayı ilkelerimiz arasında sayıyoruz.”



