Türk moda endüstrisi ABD’ye 2 milyar dolar ihracat hedefliyor
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın hedef pazar olarak belirlediği ABD’de 17-18 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na ilk kez 10 firmayla milli katılım organizasyonu düzenliyor.
New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın 2023 yılındaki ilk dış pazar faaliyetleri olduğu bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023 yılında agresif bir pazarlama hedeflediklerini, 2022 yılında 2 fuara milli katılım organizasyonu yapmışken, 2023 yılında bu sayıyı 6 fuara çıkardıklarını dile getirdi.
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Uğuz: “Sonbahar’da ABD’ye sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi hedefliyoruz”
New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın ABD’nin en önemli moda fuarlarından biri olduğu bilgisini paylaşan EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Uzakdoğu’dan konfeksiyon ürünleri ihtiyacını karşılayan ABD’li markaların bozulan tedarik zinciri, artan maliyetler ve artan riskler karşısında yeni bir arayışa yöneldiklerini, yıllardır Avrupa’nın ve ABD’nin önemli markalarına üretim yapan, esnek üretim yeteneğine sahip, güçlü tasarım altyapısı olan Türk moda endüstrisi olarak ABD pazarında Uzakdoğulu üreticilere güçlü bir alternatif sunduklarının altını çizdi.
Türkiye’nin 2022 yılında ABD’ye yaptığı hazırgiyim ihracatının yüzde 6’lık artışla 1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Uğuz, “ABD’nin hazırgiyim ithalatından yüzde 1 civarında pay alıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 2’ye, ihracatımızı da 2 milyar dolara çıkarmak. Bu amaçla New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nda kuracağımız ilişkileri desteklemek ve yeni ticari bağlantılar kurmak amacıyla 2023 yılının sonbaharında ABD’ye yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” organize etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılında üç kez ABD’de pazarlama faaliyetimiz olacak” diye konuştu.
New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nda; EHKİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla; “AKKUŞ TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş., APAZ TEKSTİL DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ., BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ., CASA TEKSTIL SAN.VE TIC. A.Ş., DEMİRIŞIK TEKSTİL VE KONF SAN VE TİC A.Ş., İYA TEKSTİL SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ., MOSİ TEKSTİL A.Ş., ÖZTEK HAZIR GIYIM SAN. VE TIC A.Ş., SEYFELİ DIŞ TICARET LTD ŞTİ. ve TULİNE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” yeni koleksiyonlarını ABD’li ithalatçıların beğenisine sunacaklar.