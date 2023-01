Türk moda endüstrisi ABD’ye 2 milyar dolar ihracat hedefliyor



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın hedef pazar olarak belirlediği ABD’de 17-18 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na ilk kez 10 firmayla milli katılım organizasyonu düzenliyor.

New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın 2023 yılındaki ilk dış pazar faaliyetleri olduğu bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023 yılında agresif bir pazarlama hedeflediklerini, 2022 yılında 2 fuara milli katılım organizasyonu yapmışken, 2023 yılında bu sayıyı 6 fuara çıkardıklarını dile getirdi.

Amerika, AB’den sonra en büyük ikinci pazarımız



Uğuz: “Sonbahar’da ABD’ye sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi hedefliyoruz”

Türkiye’nin hazırgiyim ihracatında Avrupa Birliği’nin açık ara birinci Pazar olduğunu hatırlatan Sertbaş, “Amerika ise, ihracatımızda AB’nden sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünya’dan yıllık 120 milyar dolarlık hazırgiyim ürünleri ithal ediyor. Ticaret Bakanlığımızın ABD’yi hem “Hedef Ülkeler arasına alarak yüzde 20 ilave destek sağladı hem de "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında bu pazara büyük önem veriyor. İki ülke arasında dış ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi var. En büyük ihraç pazarımız AB’de güçlü bir resesyon beklentisi var. Tüm bu nedenlerden dolayı ABD pazarında daha güçlü var olmak istiyoruz. New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez düzenleniyor. İki fuarda da yer alacağız. Ticaret Bakanlığımıza ABD pazarında bize sağladığı ekstra destekler için çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın ABD’nin en önemli moda fuarlarından biri olduğu bilgisini paylaşan EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Uzakdoğu’dan konfeksiyon ürünleri ihtiyacını karşılayan ABD’li markaların bozulan tedarik zinciri, artan maliyetler ve artan riskler karşısında yeni bir arayışa yöneldiklerini, yıllardır Avrupa’nın ve ABD’nin önemli markalarına üretim yapan, esnek üretim yeteneğine sahip, güçlü tasarım altyapısı olan Türk moda endüstrisi olarak ABD pazarında Uzakdoğulu üreticilere güçlü bir alternatif sunduklarının altını çizdi.

Türkiye’nin 2022 yılında ABD’ye yaptığı hazırgiyim ihracatının yüzde 6’lık artışla 1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Uğuz, “ABD’nin hazırgiyim ithalatından yüzde 1 civarında pay alıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 2’ye, ihracatımızı da 2 milyar dolara çıkarmak. Bu amaçla New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nda kuracağımız ilişkileri desteklemek ve yeni ticari bağlantılar kurmak amacıyla 2023 yılının sonbaharında ABD’ye yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” organize etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılında üç kez ABD’de pazarlama faaliyetimiz olacak” diye konuştu.

New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nda; EHKİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla; “AKKUŞ TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş., APAZ TEKSTİL DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ., BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ., CASA TEKSTIL SAN.VE TIC. A.Ş., DEMİRIŞIK TEKSTİL VE KONF SAN VE TİC A.Ş., İYA TEKSTİL SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ., MOSİ TEKSTİL A.Ş., ÖZTEK HAZIR GIYIM SAN. VE TIC A.Ş., SEYFELİ DIŞ TICARET LTD ŞTİ. ve TULİNE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” yeni koleksiyonlarını ABD’li ithalatçıların beğenisine sunacaklar.