Türk modasının Fransa hedefi, 1 milyar dolarlık ihracat



Türkiye’ye yıllık 18 milyar dolara yaklaşan döviz kazandıran Türk Moda Endüstrisi, Paris’te Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk modası rüzgârı estirmeye gidiyor. Türk konfeksiyon sektörü, Fransa'ya 2019 yılındaki 874 milyon dolar olan ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Konfeksiyon sektöründe dünyanın en prestijli fuarı Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 11-13 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonu ile 15'i İzmir'den, 13'ü İstanbul'dan 28 firmayla katılacak.

Türk moda endüstrisi olarak, tasarımlarını kendilerinin hazırladığı İlkbahar – Yaz 2021 sezonu koleksiyonlarını Fransa ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacaklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, PV'ye 10. kez Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını dile getirdi.

Hedef Fransa'ya 1 milyar dolarlık moda ihraç etmek

PV Fuarı'nın her yıl Şubat ve Eylül aylarında iki kez düzenlediği bilgisini veren Sertbaş, "Fransa yıllık 27 milyar dolara ulaşan konfeksiyon ürünleri ithalatıyla bizim için önemli ve büyük bir pazar. Türk konfeksiyon sektörü olarak Fransa'nın; Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından dördüncü büyük tedarikçisiyiz. Türkiye'den 2019 yılında 874 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. EHKİB üyelerinin Fransa'ya ihracatı ise; yüzde 6'lık artışla 37 milyon dolara ulaştı.

Hedefimiz Türkiye geneli ihracat rakamımızı 1 milyar dolar barajının üzerine taşımak" diye konuştu.

Genç tasarımcılar, modadaki yeni akımları görecek

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin prestij projelerinden biri olan EİB Moda Tasarım Yarışması'nda geçen yılki yarışmanın finalistleri Fadime Yıldırım, Hale Avcı Yılmaz, Seda Erdoğan Ulu, Eda Özdemir ve Şeyma Bayram, EHKİB'in davetlisi olarak, Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na katılarak İlkbahar – Yaz 2021 sezonundaki yeni akımları görme olanağı bulacak.

Söz konusu fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirirken, 30 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaparken, yüzde 74'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 56 bin profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na EHKİB Milli Katılım Organizasyonu ile şu firmalar katılıyor;

Akçaya Group Tekstil A.Ş.,

Akçınar Giyim Üretim San. Tic. Ltd. Şti.,

Akkuş Moda Tekstil Örme San. ve Tic. A.Ş.,

Apaz Tekstil Dış Ticaret San. Ltd. Şti.,

Aydın SCV Tekstil Giyim A.Ş.,

Baggi Tekstil İth. İhr. San. Tic. A.Ş.

Beta Konf. Tekstil İhr. İth. San.,

Bosporus Tekstil San. İth. İhr. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

Dera Giyim Kuyumculuk Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.,

Dide Tekstil Hazır Dış Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.,

DND Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

Eken Teks. San. ve Tic. A.Ş.,

Erten Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti.,

Fame Tekstil, Fıratteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.,

Gülsen Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti.,

IYA Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti,

Lamoda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

Knıtwear, Meba Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Mergü Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti.,

Modalt Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti.,

PRF Tekstil Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.,

Rikkoteks Tekstil San. ve Tic.,

Seyfeli Dış Ticaret Ltd. Şti.,

Trio Gömlek San. Ltd. Şti.,

Tuline Tekstil San. ve Tic. A. Ş.,

Version Tekstil Turizm San. ve Dış Ticaret A.Ş.,

Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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