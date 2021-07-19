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Türk mühendislerle 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Türk mühendislerle 60 ülkeye ihracat yapan ve 2,5 milyon dolarlık gelir elde eden şirket, 2021 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 75’e çıkartmak, cirodaki ihracat payını da yüzde 30 artırmak istiyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:00
Türk mühendislerle 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Arma Kontrol mühendislikte dünyada ilk 5’te

Yüksek riskli alanların güvenliği için ürünler geliştiren Arma Kontrol, ihracat yaptığı ülke sayısını ve ihracat gelirlerini her geçen gün artırıyor. Türk mühendislerle 60 ülkeye ihracat yapan ve 2,5 milyon dolarlık gelir elde eden şirket, 2021 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 75’e çıkartmak, cirodaki ihracat payını da yüzde 30 artırmak istiyor.  

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik ürünleri sunan Arma Kontrol, artırdığı ihracat payı ile dünya güvenlik sektörüne katkılarını sürdürüyor. 2020 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, dünya güvenlik ve bariyer pazarından aldığı yüzde 15’lik pazar payını da 2021 yılında artırmayı hedefliyor.  

Louvre Abu Dabi Müzesi, Katar Askeri Birlikleri ve Dubai Mazaya Mall gibi dünyanın 60 ülkesinde birçok referans projeye imzasını atan şirket, Rusya ve Meksika gibi yeni pazarlar için görüşmelerini sürdürüyor. ABD, Çin, Japonya, İngiltere ve İspanya gibi teknolojik rekabetin son derece yoğun olduğu pazarlarda da yer almak isteyen Arma Kontrol, Türkiye’yi dünyanın bariyer ve güvenlik sistemleri merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.  

“2021 yılında 5 ülkeye yazılım ve teknoloji ihraç edeceğiz”

Arma Kontrol’ün kuruluş hikayesini anlatan Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, 2006 yılında 22 yaşında iki kişi ile başladığımız yolculuğumuzda bugün 60 ülkeye ihracat yapan bir şirkete dönüştük. Ürünlerimizle birçok ülkenin referans projelerinde yer alıyor, sektörde birçok ilk ve tek denebilecek teknolojiye imza atıyoruz. Güvenlik sektöründe Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti ve Siber-Fiziksel Sistemlere odaklanıyoruz. Bu doğrultuda satın aldığımız ve 1.5 milyon TL’lik yatırım yaptığımız WOC Yazılım ile görüntü işleme, yapay zekâ, güvenli geçiş yazılımları geliştirerek, 2021 yılında 5 ülkeye yazılım ve teknoloji ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Arma Kontrol, Türkiye’nin başarı hikayesi olacak

Arma Kontrol’ün bir başarı hikayesi olduğunu aktaran Kartal; “Bu başarı hikayesini küresel bir markaya dönüştürerek, Türkiye’nin başarı hikayesine dönüştürmek için çalışmalarımızı, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki Arma Kontrol ilerleyen yıllarda Türkiye’nin başarı hikayesi olacak” diye konuştu.

5 binin üzerinde referans

Arma Kontrol’ün 5 binin üzerinde referansı bulunduğunu da vurgulayan Kartal, “Referanslarımız arasında uluslararası devlet kurumları, petrol tesisleri, bankalar ve askeri alanlar yer alıyor. Uluslararası standartlara sahip olduğumuz için bakanlıklar ve elçilikler gibi kritik binalara da güvenlik sağlayabiliyoruz. Referanslarımıza her geçen gün yenilerini eklemek ve teknoloji odağında farklı bir güvenlik sunmak için yeni ürünler geliştiriyor, bu ürünlerimizi en zorlu şartlarda test ediyoruz” dedi.

 “Mühendislik olarak dünyada ilk 5’e girdik”

Arma Kontrol olarak ürünlerin güvenilirliğini ve dayanıklılığını, İngiltere ve İtalya’da gerçekleştirilen uluslararası IWA14-1, PAS68 çarpışma testleri ile tescillediklerini belirten Kartal; “Testlerde bariyerlerimizin; 80 km hızla gelen 7.5 ve 12 tonluk kamyonları durdurduğunu kanıtladık. Çarpışma sonrası sorunsuz bir şekilde görevini yerine getiren road blockerımız ile AISICO’dan test belgesini almaya hak kazanan ilk Türk firması unvanına sahip olduk. Ayrıca bu testler sonucu mühendislik olarak dünyada ilk 5’e girdik. Uluslararası çarpışma test sertifikalarının yanı sıra arıza yapmadan kesintisiz açma-kapama yapabilen milyon serisi ürünlerde de TÜV Austria Turk sertifikasını almayı başardık” dedi. 

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Arma Kontrol
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