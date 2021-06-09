Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı
Kısa sayılabilecek bir sürede dünya çapında imza attığı oyunlarla yıldızı parlayan Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldı.
Hungri Games, halihazırda EMEA bölgesinde ve ABD'de geniş bir oyuncu kitlesini yakalamış olan God of Gods ve Legend of Khans gibi SRPG oyunlarıyla hızlı bir ivme yakalamayı başardı. İnteraktif hikaye tabanlı RPG türündeki üçüncü oyunu olan “Affairs Interactive Stories” ise 2021 yazında oyun severler ile buluşacak.
Global ölçekte tanınan bir oyun şirketi olacağız
Temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor
Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendiriyor: “Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA'da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games'i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık'ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz."
Hungri Games aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere’de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacak. İstanbul merkezli şirket yeni yetenekleri bünyesine katmayı sürdürürken, bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyor.