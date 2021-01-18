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Türk Pizzası Avrupa'ya açılıyor | Salgına rağmen yatırım

Hazır gıda sektöründe Türkiye'nin en genç pizza markalarından Crakers Pizza'nın Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınına rağmen Avrupa'da yatırıma hazırlanıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:30
Türk Pizzası Avrupa'ya açılıyor | Salgına rağmen yatırım

Türk Pizzası Avrupa'ya açılıyor | Salgına rağmen yatırım



Hazır gıda sektöründe yerel lezzetleri uluslararası tatlar ile birleştiren Crakers Pizza, Türkiye'de elde ettiği tecrübeyi Avrupa ülkelerine taşımaya hazırlanıyor. AB ülkelerinin tamamında markasını tescil ettiren Ahmet Sait Tütünci, önümüzdeki günlerde Avrupa'da ilk şubenin açılışının yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin hazır gıda üretiminde Avrupa normlarını yakaladığını, kendi tarzında ürünler geliştirmeyi başardığını söyleyen Tütünci "Türk lezzetleriyle harmanladığımız yeni nesil pizzaları AB ülkelerinin çok seveceğinden eminim. Merkez şubemizin açılışı pandemiye rağmen yakında yapılacak. Daha sonra yeni şubelerle AB ülkelerine yayılmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde yayılma sürecinde farklı kampanyalar uygulayacağız. Türkiye'nin üretim potansiyelini Avrupa pazarında sergileyeceğiz" dedi.

AVRUPA'DA YENİ LEZZETLERİN TAM ZAMANI

İlk şube açılışı için resmi işlemlerinin tamamlandığını, pandemi nedeniyle bir süre geçiktiğini ifade eden Ahmet Sait Tütünci "Karadeniz, Akdeniz ve Ege yörelerinin eşsiz lezzetlerini harmanladık. Kendi üretim hattımızı kuruyoruz. Kendi dağıtım zincirimizi Avrupa'nın tamamına yaymayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ilk şubemiz hem sektöre hem de bize büyük moral olacak. Pandemi sonrası çok sayıda gencimize Avrupa'da iş vermenin gururunu yaşayacağız" dedi.

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