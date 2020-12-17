Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türk Reasürans, B3i'ın yeni hissedarı oldu

Türk Reasürans, sigorta piyasalarının lider DLT (Distributed Ledger Technology) girişimi B3i'ın yeni hissedarı oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:22
Türk Reasürans, B3i'ın yeni hissedarı oldu

Türk Reasürans, B3i'ın yeni hissedarı oldu

Türk Reasürans, kısa süre önce B Serisi fonlama etabını tamamlayan B3i’ın mevcut hissedarları arasına katıldı. Türk Reasürans, beş kıtadan önde gelen 21 sigorta ve reasürans şirketinin hissedarı olduğu girişimin Türkiye'den ilk yatırımcısı oldu.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren

B3i, kurduğu platform üzerinde ortakları ve sigorta endüstrisine değer kazandırmak isteyen üçüncü tarafların uygulamalarını buluşturan bir ekosistem yarattı. B3i, zaman kaybına neden olan ve artık gerek duyulmayan yönetim süreçlerini ortadan kaldıran protokollerin karşılıklı uyumlamasını yapıyor. Bu sayede şirketlerin kendi dijital dönüşüm stratejilerini uygulamalarına alan yaratıyor. 

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “Blockchain teknolojisiyle sektör standartlarını küresel çapta geliştiren B3i’ın Türkiye’den ilk yatırımcısı olmamız bir tesadüf değil. Bu ortaklık, global değer yaratma vizyonumuzun en somut adımlarından biri. Sektörün en önemli aktörleriyle aynı platformda yer alarak sigortanın geleceğini daha iyiye doğru şekillendireceğimiz için mutluyuz." dedi. 

B3i Services AG Genel Müdürü John Carolin, “Yeni hissedarımız Türk Reasürans’a aramıza hoş geldin diyoruz. Fluidity platformumuzla hızlı kurumsal çözümler sunarak kayda değer bir ilerleme gösterdik. Bu sermaye desteğiyle 2021 yılında müşteri destekli uygulamalarımızı ve ağımızı genişletmeyi, gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türk ReasüransB3i
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz ve kömür kullanımı azaldı, elektrikli ısıtıcılara rağbet arttı
Doğal gaz ve kömür kullanımı azaldı, elektrikli ısıtıcılara rağbet arttı
Mitsubishi Electric Üretimde Robot Teknolojilerinin Geleceğini Anlattı
Mitsubishi Electric Üretimde Robot Teknolojilerinin Geleceğini Anlattı
Alacak sigortası ihracatçılara can simidi oluyor
Alacak sigortası ihracatçılara can simidi oluyor
Systemair 2021’de yeni yatırımlara imza atacak
Systemair 2021’de yeni yatırımlara imza atacak
EHP teknolojisi ile enerji verimliliğinde yeni bir sayfa açılıyor 
EHP teknolojisi ile enerji verimliliğinde yeni bir sayfa açılıyor 
Gateoftec Türk İhracat Merkezleri projesi ilk yatırımcısını aldı
Gateoftec Türk İhracat Merkezleri projesi ilk yatırımcısını aldı
Çanta İnvertör Kaynak Makineleri İçin Neden Önemli?
Çanta İnvertör Kaynak Makineleri İçin Neden Önemli?
Bayer, Türkiye’de yerel ilaç üretimini artıracak
Bayer, Türkiye’de yerel ilaç üretimini artıracak
Murat Kulaksızoğlu NCR Türkiye’ye Yeni Genel Müdürü oldu
Murat Kulaksızoğlu NCR Türkiye’ye Yeni Genel Müdürü oldu
Dışa bağımlı olmayan bir üretim için yerli ürün tüketimi şart
Dışa bağımlı olmayan bir üretim için yerli ürün tüketimi şart

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim