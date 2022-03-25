Türk Sağlık Sektörü Gözünü Küresel Pazarlara Çevirdi

Antalya'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük sağlık sektör buluşması devam ediyor. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nda sektörün tüm paydaşları bir araya geldi.

Kamu ve özel sektörü aynı çatı altında buluşturan toplantıların ilk gününe; Sağlık Bakan Yardımcıları Şuayip Birinci, Sabahattin Aydın, SGK Başkanı Cevdet Ceylan, GSS Genel Müdürü Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeleri Dr. Sema Ramazanoğlu, Zülfüye Füsun Kümet ile kamu ve özel sağlık kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Türk sağlık şirketleri tarafından geliştirilen dijital sistemler ve yazılımların küresel piyasalarda önemli bir başarı yakaladığını ifade eden katılımcılar, yazılım ve sistem ihracatının önümüzdeki dönemde 10 milyar dolarlık hedefi geçeceğini söylediler.

Türkiye; dünyada dijitalleşmenin öncüsü

Türkiye'nin sağlı sektöründe bazı konularda öncü ülkelerinden biri olduğunu belirterek geleceğin dijitalleşme üzerine inşa edileceğini söyledi.

Dr. Bahat, "Yeni bir gelecek var dijitalleşme geleceği. Dünya çok başka bir yere gidiyor. Artık basit analizler, görüntülemeler için hastalar hastanelere gitmeyecek. Türkiye dijitalleşmede dünyanın öncü ülkelerinden birisi. Dünyanın ilk iki ülkesinden biri. Dijitalleşmeden kazanılacak itibar, para ve bir sürü diğer kaynağa sahip olacağız." diye konuştu.

Sağlıkta Dijitalleşme Hastanelerde Maliyetleri Düşürecek

OHSAD Kurultayı'nda konuşan Rasyotek Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Haldun PAK, Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımlarda teknolojiyi yakaladığını belirterek özellikle dijitalleşmede dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti. Pak konuşmasında şunları söyledi:

“2015 yılından beri biz de Rasyotek olarak ‘Teknolojik İnsan’ mottomuz, geliştirdiğimiz yazılımlarımız ve dijital altyapımız ile yalnızca sektör lideri değil sektör kurucusu olarak hizmet vermekteyiz. Şirketlere danışmanlık sunarak onlara maliyet tasarrufu ve kazanç sağladığımız çözümlerimiz SGK ve İŞKUR teşviklerinin yanı sıra Kurumsal SGK Danışmanlığı, Bordro, Bilişim Hukuku, KVKK Farkındalık Eğitimleri, Veri Güvenliği ve Teknoloji, E-ticaret gibi farklı iş kollarında da başarılı girişimlerimizi sürdürmekteyiz.

Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ve kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen Rasyobox Endüstriyel PC'miz ise hastane ortamındaki tüm biyomedikal cihazlardan veri toplama ve cihazlar arası veri aktarma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Verileri toplayarak tek kanalda birleştirmekte, bilgilerin istenilen herhangi bir dijital ortama aktarılmasını sağlamakta, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile bütünleşik bir hizmet sunmaktadır.

Coğrafya kaderdir, ama kaderde gayrete aşıktır. Dünya coğrafyasının ortak bir kaderi olan pandemi sürecinde bu kaderi gayretiyle bizim için, insanlar için vefakâr bir şekilde çalışan ve hayatı kolaylaştıran tüm sağlık çalışanlarına ve sağlık paydaşlarına teşekkür ediyorum.”