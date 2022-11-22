Türk Sanayii'nin Duayen ismi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti



'Bizim davamız, Türk bayrağını, Türk ürününü tüm dünyada hakkıyla temsil etmek' sözlerinin sahibi, Türkiye'nin idealist sanayicilerinden Ahmet Fikret Evyap vefat etti. Evyap Şirketler Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, Ahmet Fikret Evyap'ın vefat haberi yer aldı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı;

Türkiye’nin Cumhuriyet ile akran nadir şirketlerinden Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap’ı, 22 Kasım 2022 sabahı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Sabun yapma sanatını babası Mehmet Rıfat Evyap’tan devralarak, Evyap’ın yerel bir üreticiden global bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayan Ahmet Fikret Evyap, 1932 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Evyap’ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap’ın ilk çocuğu olan Fikret Evyap, 11 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. İstanbul’da bir yandan eğitimine devam edip bir yandan da sabun üretimine destek olan Fikret Evyap, babasının ortağından ayrılması üzerine 1950 yılında Robert Kolej’den ayrılarak tam zamanlı olarak aile şirketinde görev almaya başladı. Fikret Evyap’ın vizyonu ile kısa zamanda atılım yapan Evyap, 1955 yılında Arko, 1968 yılında Duru gibi bugün sadece Türkiye’de değil global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya sürdü. Fikret Evyap’ın bir diğer önemli atılımı, ailenin 1930’lu yıllarda deneyip rafa kaldırdığı krem üretimini yeniden ele alması oldu. 1968 yılında Fikret Evyap’ın öncülüğünde üretilen Arko markalı kremler, tüketicilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi gördü.

Fikret Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap ile birlikte Evyap’ı, yerel bir üreticiden global bir şirkete dönüştürme vizyonu ile 1980 yılından itibaren ihracata ağırlık verdi. 1990 yılında Evyap’ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap’ın vefatının ardından Fikret Evyap’ın en önemli kararlarından biri, firmanın kişisel bakım ürünleri piyasasındaki etkinliğinin artırılması ve şampuan, diş macunu, tıraş kremi, pudra, jöle, after shave, parfüm ve deodorant gibi alanlarda pazara yeni ürünler sunulması oldu.

100. yıla beş kala, aynı hedefe koşabilmek

Evyap’ın ilk yurtdışı üretimi ise Mısır – İskenderiye’de gerçekleşti. 2002 yılında Kuzey Afrika ve Sahra altı pazarlara yönelik ürün üretmek için kurulan fabrika için Fikret Evyap şöyle diyordu: “Bizim davamız, Türk bayrağını, Türk ürününü tüm dünyada hakkıyla temsil etmek. Evyap olarak hayalimiz, zor rekabet şartlarında ayakta durmak ve büyümeye devam etmek. Türk firması olarak varlığımızı sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da tüm markalarımızla sürdürmek."

Bugün Türkiye dahil üç ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Ve Evyap çatısı altında aynı amaç için çalışan 4 bin kişi, Fikret Evyap'ın öğretileri ile 100'üncü yaşına umutla koşmaya devam edecek…

NOT: Merhumun cenazesi 23.11.2022, Çarşamba günü Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Aile Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziye kabulü 23.11.2022 Çarşamba günü, saat 16:30 – 20:30 arasında Vadistanbul Radisson Blu Oteli’nde olacaktır.

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