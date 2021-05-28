Türk sanayisinin devler liginde 113 Egeli yer aldı

Egeli ihracatçılar, İSO 500 listesine damgalarını vurdular

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasını açıkladı. İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde, Ege Bölgesi’nden tamamına yakını sektörlerinde ihracat lideri olan 113 firma yer alma başarısı gösterdi.

İzmir’den 43 firma listede yer bulurken, Manisa 12, Denizli 10, Balıkesir 9, Aydın 3, Muğla ve Uşak 2’şer, Afyon ve Kütahya 1’er firma ile temsil edildi. Kanuni merkezi Ege Bölgesi illeri dışında olan ancak üretim tesisleri Ege Bölgesi’nde olan 31 firma İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girdi.

Kocaeli merkezli görünen İzmir Aliağa’da rafinerisi olan TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde birinci sırada yer alarak zirvedeki yerini korudu. Listeye 2019 yılında 5. sıradan havalı bir giriş yapan Star Rafineri A.Ş. bu yıl da altıncı sıranın sahibi oldu.

Manisa’nın ihracatını sürükleyen, sektöründe Türkiye birincisi olan Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 20., Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 22. sıralarda yer aldı. PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ise; 23. basamağın sahibi oldu.

Türk sanayisinin devler liginde 100 Egeli yerini korurken, 13 Egeli bu yıl İSO İlk 500 Listesine girmenin gururunu yaşadı.

İzmir’den Verde, Roteks, Işık Tarım ve Ege Seramik listenin yeni üyeleri oldu

İzmir’den Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş., 421. sıradan listeye girerken, 2019 yılında İSO ikinci 500 listesinde 6. sıranın sahibi olan Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş., 50 basamak birden yükseldi ve bu yıl İSO ilk 500 listesine 454. basamaktan giriş yaptı.

Organik sektörünün lider firmalarından Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 466 numaradan sanayinin devler ligiyle tanışırken, Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. 481. sıradan listeye girmeyi başaran firmalar arasında yerili aldı.

Manisa’dan Yorglass 98 sıra yükseldi

Türkiye’de en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 8. Sıranın sahibi olan Manisa’dan, 2020 yılı performansına göre 12 firma İSO ilk 500 listesinde yer buldu. Listeye 426. sıradan adını yazdıran Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. listenin yeni üyesi oldu. Yorglass 2019 yılında İSO ikinci 500 listesinde 24. sıranın sahibiydi. Firma bu yıl da 98 basamak yükselmiş oldu.

Manisa’nın listede yer alan diğer firmaları ise şunlar oldu; “Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş., Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş., Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş., Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş., Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş., Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş., Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.”

Denizli sanayisinin ilk 10’u belli oldu

Denizli’den 10 firma İSO ilk 500’deki yolculuğuna devam ederken, listeye Denizli’den yeni firma katılmadı. Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. genel sıralamada 30. olurken, Denizli illeri arasında birinci sıradaki yerini korudu. Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş., Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş., Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş., Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş., Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş., Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. listede Denizli’nin gururu olan diğer firmalardı.

Balıkesir’den 4 firma İSO 500’le tanıştı

Balıkesir sanayinin şampiyonlar liginde 2019 yılında 6 firma ile temsil edilmişken, 2020 yılında 9 firmaya yükseldi. Balıkesir’den 4 firma listeyen bu yıl girme mutluluğu yaşadı. 2019 yılında İSO ikinci 500’de 17. olan Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş., 2020 yılında 49 sıra birden sıçradı ve İSO ilk 500’e 468. sıradan merhaba dedi.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 483. basamaktan listeye giriş yaparken, Balıkesir merkezli Assan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 490 ve Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş. 499 nolu basamağın yeni sahipleri oldular.

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. ve Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. İSO ilk 500 listesinde Aydın’ı temsil eden firmalar olurken, Muğla’dan; Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. ve Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. firmaları yer aldı.

Uşak’tan, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. ve Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. sanayi devleri arasına adını bu yıl bir kez daha yazdırırken, Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar’ı, Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş. Kütahya’yı temsil etti.

Eskinazi: “Ege Bölgesi listede gücünü arttırdı”

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında İzmir’den 75, Ege Bölgesi’nden ise; 113 firmanın yer almasını gurur verici olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılında bu listedeki Egeli firma sayısının artmasını diledi.

2019 yılında İSO’nun ikinci 500 listesinde yer alan pek çok firmanın bu yıl ilk 500’e çıktığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Eskinazi, “2019 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 Egeli yer almıştı. Benzer bir artışın TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de yaşanması halinde mutluluğumuz ikiye katlanacak. EİB olarak sürdürülebilir ihracat için İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Covit-19 virüsünün aşılama ile ortadan kaldırılmasıyla birlikte üretim ve ihracatta daha iyi noktalara geleceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu.