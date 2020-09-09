Türk şirket, maske ihracatında rekor kırıyor





TT Medical Group, Avustralya Borsası’nda işlem gören Dotz Nano Limited (ASX: DTZ) ("Dotz") ile, dünyada üretilen düşük standartlı ve sahte ürünlerin önüne geçmek için 160 milyon maske üretimi için büyük bir iş ortaklığına girdi.



TT Medical Group, ürettiği yüzde 99,9 Filtrasyona (BFE) sahip Steril TypeIIR Cerrahi Maskelerin kalitesini ve orijinalliğini garanti etmek için, Avustralya Borsası’nda işlem gören nano teknoloji şirketi Dotz ile 160 milyon maskelik önemli bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Dotz, TT Medical Group maskeleri için kalite standardını belirlemek ve topluma kullanmakta olduğu ürünün yeterliliğini ve kalitesini göstermek için tedarik sürecini izleme imkanı sağlayacak.



Sahte maskeler pandeminin patlamasına sebep oldu



Avustralyalı Dotz Nano CEO'su Uzi Breier "Yapılan bu uluslararası anlaşma, başlangıç adedi olarak üretilecek 160 milyon maskeyle sağlık çalışanlarının ve kullanıcıların kalitesi doğrulanmış ve kanıtlanmış yüz maskelerini kullanmalarını sağlayacak ve bu şekilde normalleşme sürecine daha hızlı girmemize katkıda bulunacak" dedi.

Kısa bir süre içerisinde İngiltere, Kıbrıs ve BAE’de halihazırda girişim ortaklığı yapan TT Medical Group, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da birçok ülkede de potansiyel ortak girişimler için görüşmeler yürütmektedir.



Körfez İşbirliği Konseyi pazarına, TT Medical’in BAE’deki Khaled Abdulla Al Khoori liderliğinde, Dotz Teknolojisi sayesinde güvenilir kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağlanacaktır.



Dotz Nano Ltd. Kimdir

“COVİD-19’la beraber, tüm dünyada güvenli ve sağlam, insan sağlığını koruyacak KKE’lerin önemi daha da artmıştır. Kalite ihtiyacının ön plana çıktığı günümüzde, test edilmeden piyasaya sürülen, insan sağlığını riske atan standart altı sahte maskelerin önüne geçilmelidir.ile olan ortaklığımız, tüm sağlık çalışanlarına ve halkımıza güvenilir ve virüse karşı yüzde 99,9 koruma sağlayan bir çözüm üretmektedir. Tedarik ağının baştan sona takip edilebileceği bu teknolojiyle tam şeffaflık sağlanmaktadır. Bu anlaşma, gelecekte yapacağımız daha büyük ve önemli işlerimizin başlangıcıdır”

2007 yılından beri faaliyet gösteren ve Avustralya Borsası’nda işlem gören ve $50 milyon piyasa değeri olan Dotz Nano Limited (ASX: DTZ) ("Dotz") bir ileri teknoloji şirketi olup, etiketleme/işaretleme, izleme ve doğrulama çözümlerinin geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi için çözümler sunmaktadır.



Anlaşmanın kapsamına giren ülkeler Türkiye, İngiltere, İtalya, Kıbrıs, Gana, BAE, Suudi Arabistan’dır.



TT Medical Group Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli, yaptığı açıklamada “Sekiz ülkede 315 milyon kişiye hizmet veren sağlık ve devlet sektörlerinin kilit tedarikçisi olan TT Medical, maskelerimizin başarısının ve yüzde 99,9'luk BFE test sonuçları ardından Dotz ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı global iş ortağı ağımız içinde Dotz ile daha da geliştirmek için tüm fırsatları keşfetmeye devam edeceğiz. Dotz’un kamusal alanların yüzey temizliğini doğrulamaya yönelik çözümünü daha fazla keşfetmek ve test etmekten özellikle heyecan duyuyoruz.”



"Piyasada bulunan sahte, düşük kaliteli maskelerin ve PPE'lerin artan yaygınlığıyla, Dotz’un kimlik doğrulama teknolojisi, PPE sağlayıcılarının itibarını koruyor ve COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor. TT Medical'in müşterilerine ve son kullanıcılarına, tasarlandıkları yüksek standartlarda performans gösterebilen özgün, yüksek kaliteli yüz maskeleri kullandıklarını görmelerine olanak tanıyacak. "



TT Medical Group İngiltere ortağı Hamdi Yazıcı ise, “Dotz ile yapılan bu anlaşma ile TT Medical yüzde 99,9 BFE’ye sahip TypeIIR maskelerimizi Türkiye ve tüm dünyadaki iş ortaklarımız ve distribütörlerimize tedarik edebileceğiz. Sağlık Kurumları, Sağlık çalışanları, eczaneler ve son kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Dotz’a özel QR kod okuyucusu ile, ürünlerimizle ilgili üretim yeri, tarihi, rengi, seri numarası, hangi ülke için üretildiği gibi tüm bilgileri görebilecek ve o ürünün orijinal TT Medikal Group ürünü olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla kullanabilecektir. Covid19 pandemi süresince üretilen ve insan sağlığını tehlikeye atan sahte ve zararlı ürünler Dotz teknolojisi sayesinde artık insanların hayatını tehlikeye atamayacak. İleride Dotz’un virüsten korunma ve dezenfekte teknolojilerini de TT Medical Group bünyesinde çok yakında piyasaya sunacağımız ürünlerimizde ve giriş sistemlerinde de kullanarak, en ileri düzeyde korunma sağlayacağız.”

TT Medical Group, 2020 yılında, Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli'nin, sosyal ve kişisel refahın gelişmesi için teknoloji yaratmak ve inovasyonu teşvik etmek amaçlı tutkusunun neticesinde doğmuştur.



TT Medical Group, Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli Dotz’la yapılan bu anlaşmanın sonrasında, Türk Yatırım Fonları ve Özel Şirketlerle ortaklık görüşmelerine başladığını bildirdi.