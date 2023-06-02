Türk vatandaşlarını çileden çıkaran vizeler iflas ettirecek



AKP iktidarının seçim kazanmak uğruna milyonlarca ortadoğu, Afgan, Pakistan kökenliler ile Afrika uyruklulara adeta peşkeş çektiği vatandaşlık, pasaportumuzun itibarını adeta sıfırlarken, ülkenin sahibi yurttaşlar AB ülkelerine giremez hale geliyor. Turizmciler, yatırımcılar, iş insanları Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeye gidebilmek için aylarca vize beklerken, 'Ret' cevabı alanların sayısı hızla artıyor.

İhracata vize engeli

Türk ihracatçısı, pandemi döneminde zorunlu kesintiye uğrayan ticari ilişkilerini tekrar canlandırmak için fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretlerine ağırlık vermek isterken bu seferde vize sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Türkiye’nin ihracatında öne çıkan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkenin online vize başvuruları ya kapalı ya da aylar hatta 1 yıl sonrasına randevu veriyor. Kabul edilen vize başvurularında da başvuruların sonuçlanması çok uzun süreler alırken, ret sayılarında ciddi artışlar var.

İhracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yapan konfeksiyon sektörü vize sorununu en ağır şekilde yaşayan ihracatçı sektörlerin başında geliyor.

Yurtdışı seyahatlerinin ihracatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, kur baskısı nedeniyle ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğini, ihracatçıların bu aşamada müşteri ziyareti ve fuar katılımının hayati önem kazandığını, ihracatçı firmaların yöneticileriyle, ihracat, ithalat, tasarım, Ar-Ge departmanlarındaki çalışanların vize başvurularının hızlı ve öncelikli sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

İhracatçılar olarak Şengen vizesi ile seyahat edilen Avrupa ülkelerinden vize almada büyük sorunlar yaşandığını kaydeden Sertbaş, “4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan Premiere Vision Fuarı’na Türkiye’den hazır giyim, kumaş, deri ve aksesuar bölümleri de dahil 200’e yakın Türk firması katılmak istiyor. Türkiye’den büyük miktarlarda alım yapan büyük markaların satın almacıları bu fuarı ziyaret ediyor. Türkiye’nin ihracatının artması için büyük önem arz eden bu fuarın hazır giyim sektöründe Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımızın ve görevli olacak personelimiz bazıları vize başvurusunda bulunmak istediklerinde online vize başvuruları kapalı. VİP vize başvurusu dahi yapılamıyor. İhracatçı firmalarımızın çalışanları ihtiyaç anında vize alabilmeli. Başka türlü müşterimizle sağlıklı iletişimin devamı ve yeni müşteri bulmamız imkânsız hale geliyor. Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu yaptığımız Almanya’da 18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Munich Fabric Start Fuarı’na da vize alamadığı için katılamayan ihracatçılarımız var. Bu konuyu Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne yazılı olarak bildirdik ve yardım istedik. Son dönemde her gün 3-4 üyemizden vize sorunlarıyla ilgili telefon alır hale geldim. Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye Milli Katılım Organizasyonlarını yaptığımız fuarlarda da vize en büyük problem olarak karşımızda duruyor. 28 Mayıs seçimleri sonrasında kurulacak Hükümetimizin acil üzerinde durması gereken konulardan birisi vize sorunu. Şengen vizelerinin de ABD vizesi gibi 10 yıllık ve çok girişli verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vize sorunu yaşayan bir diğer ihracatçı grubu ise; ayakkabı ve saraciye sektörleri. İtalya’da düzenlenenile katılmak isteyen firmaların bazıları 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek fuar için henüz vize başvurusunda bulunamadılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023 yılında düzenlenen fuarlara katılmak isteyen ihracatçıların organizatörlere ilk sorusu, “Fuara katılmak istiyoruz ancak vize randevu taleplerimiz 2024 yılına veriliyor. Vizemiz olmadan nasıl katılacağız” şeklinde oluyor.

‘Yüzde 80 kaybımız var’

Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek için yapılan Schengen vizesinde sorun büyüyor. Çile haline gelen ‘Schengen vizesi’nde tur şirketleri de çıkmaza girdi. Cumhuriyet TV’ye konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yapılan yurtdışı turlarında yüzde 80 kişinin kaybeldiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat için gerekli olan Schengen vizesinde problemler kördüğüm haline geldi. Türkiye’de yaşayan yurttaşların Avrupa Birliği ülkelerine gidişi de tur şirketlerinin eski kazancı da hızla düşüşe geçti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanan kayıpların nedenlerini ve tur şirketlerinin geldiği durumunu Cumhuriyet'e anlattı

“RET ORANI YÜZDE 50’LERE DOĞRU YAKLAŞIYOR”

Schengen vizesindeki ret oranlarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Bağlıkaya, “2019 rakamlarına göre yüzde 10 civarlarında olan ret oranı 2022’de yüzde 16’lara çıktı 2023’te de yüzde 50’lere doğru yaklaşıyor. Sebebi personel eksikliği değil, çok aşırı talep de değil, sistemde siyasi bir sorun var dolayısıyla siyasilerin çözmesi gereken bir durum. Biz meslek örgütleri olarak kazancımıza bakarız. Şu anda yurtdışında, özellikle Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenlerde bir durağanlığa düştük. Meslektaşlarmız o bölgeye yapılan yurtdışı turlarında yüzde 80 kişiyi kaybetti. İnsanlar vize olmayan yerleri tercih ediyor, vize olmayan yerler de çok fazla talep edilen yerler değil. Onun için iş kaybımız söz konusu” açıklamasında bulundu.

“BEKLEME SÜRELERİ 3 AYLARI GEÇTİ”

Krizin mali olarak yurttaşa yansıdığını belirten Bağlıkaya, “Gitmek için hazırlık yapanların gidip gitmeyeceği belli değil, bekleme süreleri 3 ayları geçti. Ücretler 80 euro, beklemede öne geçmek için resmi ücretler 350-400 eurolara çıktı, acayip sistemler gelişmeye başladı. Buna rağmen çok ciddi ücretler verip sırayı öne alırsanız dahi vize alıp almayacağınız belli değil, doğal olarak kimse böyle bir seyahat programını kimse yapmaz. Bazen anne baba vize alıyor çocuğa vermiyorlar, anne çocuk alıyor babaya vermiyorlar, ilginç olaylar oluyor” dedi.

“İŞ HACMİMİZ 5’TE 1’E DÜŞTÜ”

Tur şirketlerinin seyahat rotasından vize uygulayan Avrupa ülkelerinin çıkarılacağına vurgu yapan Bağlıkaya sözlerini şöyle noktaladı:

“Macaristan ve Yunanistan bu konularda biraz daha esnek ve yardımcı oluyor onun haricindeki tüm Schengen ülkeleri sıkıntılı. 2022 yılında Rusya’ya bütün Avrupa ülkeleri bir anlamda ambargo uyguladı. Yurtdışında oturma izni almış, yaşayan Rus vatandaşlarının bile mülklerine el koydular, yurtdışına çıkmaları için baskı yaptılar. O dönemde dahi Rusya’nın aldığı ret oranı bizimkinin çok altında. Bunun siyasi olduğu çok açık. Vize riskine girmeden, vize uygulaması yapmayan ülkelere seyahat edilebilecek. Bunun başka bir çaresi yok. Bunlar Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Moldova, Sırbistan’a kayıyor. Ama bu ülkelere talep de Avrupa Birliği ülkeleri kadar yüksek değil bu sebeple iş hacmimiz 5’te 1’e düştü. Şu anda sanatçımız, bilim adamımız, öğrencimiz gidemiyor.”



