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Türk vatandaşlığı almak için gayrimenkul usülsüzlüğü

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyrukluların gayrimenkul satın almaları sırasında yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:02
Türk vatandaşlığı almak için gayrimenkul usülsüzlüğü

Türk vatandaşlığı almak için gayrimenkul usülsüzlüğü


Daha çok arap kökenlilerin Türk vatandaşlığına geçişi sırasında gayrimenkul satışı sırasında yapılan usülsüzlük yüzünden iki şirketin lisansının iptal edildiği ortaya çıktı.

Ucuz vatandaşlık haberi ile yabancılara satıştaki boşlukları ortaya koyan TÜGEM, şimdi de değerleme raporlarındaki usulsüzlükleri paylaştı. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan “Değerleme raporlarındaki yüksek gösterilen değerler ile de verilen vatandaşlıklara tedbir getirilmeli. Değerleme şirketleri yapı denetimde olduğu gibi atama şekli ile atanabilmeli ve değer 3 yıl sonra da tekrar kontrol edilmeli” dedi.

Değerleme Raporlarında Usulsüzlük Yapılıyor

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaptığı açıklamada “04 Mart 2019’dan itibaren yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu tüm tapu işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranıyor. Vatandaşlık için müracaat edenler için bazı değerleme uzmanları ve şirketleri usulsüz raporlar ile taşınmaz değerlerini raporlar üzerinde 250 bin dolar ve üzerinde gösteriyorlar. Lakin evin değeri piyasa koşullarına göre belki de 100 bin dolar seviyesinde. Bu şekilde tapu harcı farkına razı olan yabancılar, değerleme tarafındaki usulsüzlük ile ucuz yolla vatandaş olabiliyor” dedi.

İki Değerleme Şirketinin Lisansı İptal Edildi

Akdoğan “Yapmış olduğumuz araştırmada bu şekilde raporlar hazırlayan iki değerleme firmasının tespit edildiği ve meslek birlikleri tarafından ihraç edilerek, lisanslarının iptal edildiğini de biliyoruz. Bu hususta bizler de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde gerekli olacak düzenlemeleri Ticaret Bakanlığımız ile de paylaşıyor olacağız. Gayrimenkul alımı ile vatandaşlık sürecinde alınacak tüm tedbirleri önemsiyor, derneğimiz olarak bu tür konuları hassasiyet ile takip ediyoruz” dedi.

Gerekli Tedbirler Alınabilir

Konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ile bu tür hileli satışların önüne geçilebileceğini belirten TÜGEM Başkanı “Özellikle yabancılara satış sürecinde yetki belgeli emlak işletmelerinin de sürece dahil edilebileceğini, uzmanlık alanına göre onaylarının aranabileceğini düşünüyoruz. Değerleme süreçlerinde birliğimiz ile ortak çalışmalar yürütmeye hazırız. Bu sürecin daha sağlıklı işletilmesi için de başlangıçta gerekli tedbirler alınmalı, raporların kontrolü üst bir kurul tarafından gözden geçirilmelidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
UyrukVatandaşlıkGayrimenkulTÜGEM
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