

Türk yapımı güvenlik sistemleri ortadoğu ülkelerinini koruyor



Ortadoğu’nun; askeri alanlar, özel üretim tesisleri ve riskli kamu binaları gibi yüksek güvenlik gerektiren alanların korunması için Arma Kontrol’ün geliştirdiği Siper Dev Road Blocker’a olan talebi arttı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 daha fazla talep gören dev blocker, ultra sert çelik zırhlı yapısıyla otomobilden kamyonlara kadar farklı büyüklükteki araçların geçişini sağlayarak, Ortadoğu’da güvenli alanların oluşturulmasına imkan tanıyor.

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle Arma Kontrol’ün yüksek riskli alanlara üstün koruma sağlamak için geliştirdiği Siper Dev Road Blocker, Ortadoğu’da en çok Suudi Arabistan, Pakistan ve Bahreyn’den talep alıyor. Ultra güçlü yapısı ve 1,5 metre boyuyla alanları her an kesintisiz koruyan dev blocker, yapay zekâ destekli teknolojisiyle de insan hatalarını ve risklerini ortadan kaldırıyor.

“İlk üç ayda bölgeye 35 adet Siper Dev Road Blocker ihraç ettik”

18 tonluk araçları durduruyor

Güvenliğin günümüzün en önemli temel ihtiyacı olduğunu belirten“Ortadoğu coğrafi konumu ve şu anda yaşanan gelişmelerden dolayı yüksek güvenlik riskinin olduğu bölgeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bundan dolayı güvenlik önlemlerine ve teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor. Bölgenin güvenliğe olan talebi ürünlerimize de yansıdı ve yüksek riskli alanlar için geliştirdiğimiz Siper Dev Road Blocker’a olan talep bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış gösterdi. Özellikle zırhlı yapıların bulunduğu alanlarda bütünsellik sağladığı için bu bölgelerde daha çok tercih ediliyor. Siper Dev Road Blocker ayrıca geçtiğimiz yıllarda bölgede en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında olan Standart Road Blocker’a göre de yüzde 20 oranında daha fazla talep alıyor. Bu dönemde Suudi Arabistan, Pakistan ve Bahreyn’den oldukça fazla talep alıyoruz ve 2021’in ilk üç aylık döneminde bölgeye 35 adet Siper Dev Road Blocker ihraç ettik” diye konuştu.

Siper Dev Road Blocker’ın insan hatalarını da ortadan kaldırdığını aktaran Kartal, “Alt yapı sorunlarından ve jammer gibi sinyal bozuculardan etkilenmeyen dev road blockerımız, içeriden ve dışarıdan gelecek tüm saldırılara karşı alanları koruyor. Armox ultra sert çelik zırhla kaplı olan blocker, 18 tonluk araçların 110 kilometre hızla çarpmalarına dahi karşı koyabiliyor. 5 milyon kez açıp kapanma sonrası bile sorunsuzca çalışmaya devam ediyor. Yapay zeka ile desteklenen, anlık olarak durum bilgilerini paylaşan blocker, arıza durumunda mail, SMS ve mobil uygulamayla otomatik bilgilendirme yapıyor. Tehlike anında acil kapanma özelliği de bulunan blocker, 2 saniye gibi kısa sürede açılarak alanları kesintisiz koruma altın alıyor” dedi.

Yüz tanıma sistemleri ile entegre çalışıyor

Kurulumu 1 günde tamamlanan dev blocker, OGS, HGS, plaka tanıma, kart ve parmak okuyucu, yüz tanıma sistemleri ile entegre çalışıyor. Her türlü araçlı suikast riskine karşı özel olarak tasarlanan sistem, manyetik araç detektörü, emniyet fotoseli gibi destekleyici güvenlik sistemleriyle güvenlik seviyeleri daha da üst seviyelere çıkarılabiliyor.