Türk yapımı güvenlik sistemleri ortadoğu ülkelerinini koruyor
Ortadoğu’nun; askeri alanlar, özel üretim tesisleri ve riskli kamu binaları gibi yüksek güvenlik gerektiren alanların korunması için Arma Kontrol’ün geliştirdiği Siper Dev Road Blocker’a olan talebi arttı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 daha fazla talep gören dev blocker, ultra sert çelik zırhlı yapısıyla otomobilden kamyonlara kadar farklı büyüklükteki araçların geçişini sağlayarak, Ortadoğu’da güvenli alanların oluşturulmasına imkan tanıyor.
Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle Arma Kontrol’ün yüksek riskli alanlara üstün koruma sağlamak için geliştirdiği Siper Dev Road Blocker, Ortadoğu’da en çok Suudi Arabistan, Pakistan ve Bahreyn’den talep alıyor. Ultra güçlü yapısı ve 1,5 metre boyuyla alanları her an kesintisiz koruyan dev blocker, yapay zekâ destekli teknolojisiyle de insan hatalarını ve risklerini ortadan kaldırıyor.
“İlk üç ayda bölgeye 35 adet Siper Dev Road Blocker ihraç ettik”
18 tonluk araçları durduruyor
Siper Dev Road Blocker’ın insan hatalarını da ortadan kaldırdığını aktaran Kartal, “Alt yapı sorunlarından ve jammer gibi sinyal bozuculardan etkilenmeyen dev road blockerımız, içeriden ve dışarıdan gelecek tüm saldırılara karşı alanları koruyor. Armox ultra sert çelik zırhla kaplı olan blocker, 18 tonluk araçların 110 kilometre hızla çarpmalarına dahi karşı koyabiliyor. 5 milyon kez açıp kapanma sonrası bile sorunsuzca çalışmaya devam ediyor. Yapay zeka ile desteklenen, anlık olarak durum bilgilerini paylaşan blocker, arıza durumunda mail, SMS ve mobil uygulamayla otomatik bilgilendirme yapıyor. Tehlike anında acil kapanma özelliği de bulunan blocker, 2 saniye gibi kısa sürede açılarak alanları kesintisiz koruma altın alıyor” dedi.
Yüz tanıma sistemleri ile entegre çalışıyor
Kurulumu 1 günde tamamlanan dev blocker, OGS, HGS, plaka tanıma, kart ve parmak okuyucu, yüz tanıma sistemleri ile entegre çalışıyor. Her türlü araçlı suikast riskine karşı özel olarak tasarlanan sistem, manyetik araç detektörü, emniyet fotoseli gibi destekleyici güvenlik sistemleriyle güvenlik seviyeleri daha da üst seviyelere çıkarılabiliyor.