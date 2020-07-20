Türk Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR’lar Afrika Yolunda

Bir Afrika ülkesinden geçen yıl sipariş edilen zırhlı muharebe aracı HIZIR’ların ilk partisi yola çıktı. Katmerciler’in bu segmentteki ilk ihracatı olan 20.7 milyon dolarlık anlaşma gereğince tüm HIZIR’lar bu yılın sonuna kadar teslim edilmiş olacak.

Furkan Katmerci: Savunma sanayii başarılı performansıyla pandemi sonrası ülke ekonomisinin normalleşmesinde önemli bir rol oynarken Katmerciler en yüksek ihracat gelirlerinden birisini 2020’de elde edecek.

Türk savunma sanayiinin dinamik ve yenilikçi gücü Katmerciler’in zırhlı muharebe segmentindeki ilk ihracatı olan HIZIR’lar Afrika yolunda. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından lansmanı yapılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan HIZIR’ların ilk bölümü tırlara yüklenerek yola koyuldu.

Tamamen Katmerciler tarafından geliştirilen, ülkemizde segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı olan HIZIR’ın 20.7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması geçen yılın temmuz ayında imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında teslimatlar bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren HIZIR, sınırlarımızı korumada aktif göreve başlamasından çok kısa süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçekleştirmiş ve bir dost ülkenin savunmasında görev üstlenmiş oldu.

Afrika Pazarına Yenileri Eklenecek

Katmerciler, 20.7 milyon dolar büyüklüğe sahip bu ihracatla birlikte 2020 yılında yüksek düzeyde ihracat geliri bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 milyon dolarlık ihracat geliri öngörüyor.

HIZIR’ların ilk partisinin araçlara yüklenerek yola çıkartılmasının ardından bir açıklama yapan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, “HIZIR bizim ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız oldu. Uzun yıllardır sivil ekipman tarafından elde ettiğimiz ihracat başarısını savunma alanında da tekrarlamak istiyoruz. HIZIR’la yeni bir kapı daha açtık. HIZIR ve farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz nitelikli diğer araçlarımızla bu başarının devamını getireceğiz. Sivil ekipmanda olduğu gibi savunma sektöründe de ihracatımızı artırarak Katmerciler’i büyütmek, uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi ve karlılığımızı yükseltmek, ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz” dedi.

Katmerci: Pandemi Sürecinden Başarıyla Çıkıyoruz, İhracatta Beklentimiz Yüksek

Pandemi sürecinden etkilenen ülke ekonomisinin hızla toparlanmaya başladığına, son sanayi verilerinin de buna işaret ettiğine dikkat çeken Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katmerciler olarak pandemi sürecinin olumsuz etkilerini minimumda tutmak üzere aldığımız önlemleri başarıyla hayata geçirdik. Faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirdik. Önlemlerimiz sayesinde hiçbir istihdam kaybı yaşamadığımız gibi kısa süreli çalışma ödeneği veya asgari ücret desteği gibi devlet desteklerinden faydalanmak zorunda kalmadık. Aynı kadro ve artan performansla yolumuza devam ediyoruz.

Savunma sanayimiz, ülke ekonomisinin pandeminin yarattığı sıkıntıları atlatmasında başat bir rol oynuyor. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı İSO 500 verileri de bunu ortaya koydu. Biz de üretimimizle, yüksek ihracatımızla normalleşme sürecine katkı sunan şirketlerden birisi olacağız. Türkiye bu zorlu süreci başarıyla atlatacaktır. Zaten bunun somut işaretleri de gelmeye başlamıştır. Bunca yıldır büyük zorluklara göğüs germiş ve her defasında güçlenerek çıkmış Türkiye, devleti ve milletiyle büyük bir ülkedir, pandemi sürecinden de güçlenerek çıkacaktır.”

Katmerciler’in her zaman ihracata özel bir önem verdiğini ve gelirlerinin yarısından fazlasını ihracattan elde etmeyi stratejik bir hedef olarak belirlediğini vurgulayan Katmerci, “2020 yılı, 40-45 milyon dolarlık seviyesiyle en yüksek ihracat yaptığımız yıllardan birisi olacak. Savunma araçlarımızdan aldığımız destekle bu ihracat performansını büyüterek sürekli hale getirmeyi ve toplam gelirler içindeki payını artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

HIZIR Hakkında: Segmentinin En Güçlüsü

Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 3. High-Tech Port by MÜSİAD fuarında yapılan ve büyük beğeni toplayan HIZIR, Türk savunma sanayiinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, en güçlü taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkat çekiyor.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan HIZIR, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde, beğeni toplayan bir zırhlı araç olarak yer aldığı her platformda öne çıkıyor.

HIZIR, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurtdışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek onaylandı.

HIZIR aynı zamanda, komuta kontrol aracı, KBRN aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olma özelliğine sahip.