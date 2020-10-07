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Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 

Novabella Gelinlik Genel Müdürü Mustafa Karakaya, Türkiye'nin 2019'da gelinlik ihracatının 250 milyon dolara ulaştığını belirterek, en çok satış yapılan ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini söyledi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:31
Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 

Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 


Novabella Gelinlik Genel Müdürü Mustafa Karakaya, Türkiye'nin gelinlik ihracatında son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçen yıl 40 ülkeye gönderilen gelinliklerden elde edilen gelir 250 milyon dolara ulaştı" dedi.

Karakaya, kendi gelinliklerinin ise büyük kısmının ihraç edildiğini, en çok satış yapılan ülkeler arasında Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'in geldiğini söyledi.

Karakaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelinlik ihracatında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını kaydederek, geçen sene 40 ülkeye gönderilen gelinliklerden elde edilen gelirin 250 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Geçen yıl en çok ihracatın Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, ABD, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail’e yapıldığını dile getiren Karakaya, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından önemli pay aldığını anlattı.

Karakaya, en çok ihracatın gerçekleştiği Almanya'ya satışların gurbetçi vatandaşların talebiyle başladığını kaydederek, Türkleri Almanların takip ettiğini, bu talebi gören Türk gelinlik firmalarının bu ülkede mağaza açmaya başladığını bildirdi.

Son yıllarda Türkiye'nin artan gelinlik ihracatında tasarımın büyük payı olduğunu vurgulayan Karakaya, başarılı Türk tasarımcıların sayesinde bu alandaki üretimlerin yurt dışında yüksek beğeni kazandığını ifade etti.

Karakaya, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların da ihracata katkı sunduğunu kaydederek, yurt dışında daha çok tanıtım yaparak, mevcut pazarlarda derinleşerek ve alternatif pazarlar geliştirerek ihracatın çok daha yüksek seviyelere çıkartılabileceğini vurguladı.

Türkiye'de yılda 600-700 bin arası evlilik gerçekleştiğini, 350 bin gelinliğin kiralandığını, 250 bin adet gelinlik satıldığını anlatan Karakaya, sektörde 100 bin kişinin çalıştığının tahmin edildiğini bildirdi.

Alım gücü yüksek ülkelerden ciddi talep görüyoruz

Novabella Gelinlik Genel Müdürü Karakaya, Körfez ülkelerinden de Türk gelinliklerine ciddi talep olduğunu belirterek, kendilerinin en çok ilgiyi Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'den gördüklerini söyledi.

Özellikle alım gücü yüksek ülkelerdeki müşterilerle daha çok birebir çalıştıklarını dile getiren Karakaya, toptan satışlarda ise Mısır, Ürdün, Libya, Dubai gibi ülkelerin öne çıktığını anlattı.

Karakaya, pandemi nedeniyle ithal kumaş tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sadece tedarikte değil, sipariş ürünleri ulaştırılmasında da sıkıntılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Müşterilerimize gönderdiğimiz kargolar gümrüklerde çok fazla incelemeye tabi tutuluyor, uzun süre buralarda bekletiliyor. Bu nedenle müşterilerimize ürün ulaştırmakta sorun çekiyoruz. İç piyasada da düğünlerin ertelenmesi satışları yavaşlattı. Ancak bizim satışlarımızda ağırlık zaten ihracat."

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