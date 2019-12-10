Türkiye, Akıncı TİHA ile dünyaya meydan okudu

Savunma sanayinin özellikle de insansız hava aracı üretiminin potansiyelini dile getiren Haluk Bayraktar "Mesala biz 20 yıllık tecrübeye sahibiz. Türkiye bu teknolojiyi en etkin kullanan ülkelenden biri. Mesela 84 tekno park, bin 200 ün üzerinde ARGE merkezi, 350 tane tasarım merkezi var. Halen ülkemizde 112 bin araştırmacı ve bu konuda faaliyet gözteren 150 bin bilim insanı harıl harıl çalışıyor" dedi.

Türkiye İnsansız Hava Aracı üretiminde tarihi eşiği başarıyla aştı. Baykar'ın 20 yıllık Araştırma geliştirme ürünü Akıncı TİHA serisinin ilk test uçuşunda, Türkiye İHA üretiminde dünyada 1. lige oturdu.

Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) üretiminde Türkiye'yi uluslararası havacılık alanında birinci lige taşıyan Baykar, başarı hikayesini insansız savaş uçağı ile taçlandırmak istiyor. 5.5 kiloluk İHA ile başlayan Bayraktar'ın, aradan geçen 20 yıllık süre içerisinde bin katı yüke ulaşan TİHA'sı, Türkiye'yi savunma sanayi ve havacılık alanında eşik atlatırken, özel sektörde benzer yatırımlara da büyük moral verdi. 7 kişilik AR-GE ekibinin bugün 750 kişilik dev bir kadroya ulaştığını söyleyen Bayraktar TİHA'nın geliştiricilerinden olan BAYKAR Genel Müdürü ve SAHA İStanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, bu konuda gelişmeleri HaberTürk ekranlarında anlattı. Habertürk TV'de Ebru Baki'nin Para Gündem programına konuk oldu. Habertürk yazarı Güntay Şimşek ve Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Bayraktar, insansız hava araçları üretiminde Türkiye'nin 1. ligde olduğunu belirtti.

İLK TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk TV'de Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, insansız hava araçları üretiminde Türkiye'nin 1. ligde olduğunu belirtti. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), hafta sonu ilk uçuşunu tamamlayarak 16 dakika hava kaldı. Testten başarıyla geçen TİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'na intikal etti ve ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

750 kişilik genç bir ekiple çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisine odaklandık. Tek odağımız bu. İHA'lar havacılıkta paradigma dönüşümünü temsil eden, geleceğin hava kuvvetlerinin en kritik bileşenleri arasında." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Türkiye'de bu alanda bir irade konduğunu ve yurtdışından alımların SSB tarafından tamamen iptal edilmesi sayesinde bu maceraya başlayabildiklerini belirten Haluk Bayraktar, "İlk ar-ge çalışmalarımız 2000'lerin başında 7 kişiyle başladı. 5,5 kiloluk bir araçla başladık ve bugün 5,5 tonluk uçaklara çıktık. Bu seviyede, bu teknolojik düzeye erişmiş, Ar-Ge'sini yapıp üretebilen 4 ülkeden biriyiz." ifadelerini kullandı.

EN YAKIN RAKİBİ 3.5 TON KALDIRIYOR

Habertürk Yazarı Güntay Şimşek ise "5,5 kilogramdan 5,5 tona geldiğiniz zaman dünyadaki yeriniz değişiyor. 1. lige çıkıyorsunuz. Bunu 1. ligde üreten ABD ve İsrail var, en yakın üreten 3,5 ton." dedi.

Bayraktar, savunma sanayinin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Ege, Akdeniz, mavi vatanımızı korumak ne kadar kritikse kendi verimizi, elektromanyetik spektrumu korumamız, bu teknolojiyi geliştirmemiz o kadar önemli." şeklinde konuştu.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatında elde edilen başarılarda İHA'ların çok büyük payı olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bizim 10-15 yıllık perspektifte stratejik yol haritalarımızı hazırlamamız, geleceğin yarışlarına hazır olmamız çok önemli. Ülkemizde ne kadar bu ekosistemi destekleyici bir ortam oluşturabilirsek o kadar ileri gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in insansız üretimin parça anlamında ne kadar dışa bağımlına dair sorusuna Bayraktar şu cevabı verdi:

EN KRİTİK SİSTEMLER YAZILIMLARLA MİLLİLEŞTİRİLDİ

"Son 5 yıldır sahada aktif olarak kullanılan SİHA sistemi 160 bin uçuş saatine ulaştı. Pistonlu motor kullanıyorduk ama Akıncı'daki motor turboprop jet motoru. Tüm tedarik zinciriyle en az etkileneceğimiz şekilde bunu kurguladık. En kritik sistemler yazılımlarıyla milli olarak geliştirildi. Savunma sanayiinde 2002'de yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere geldi. Bayraktar TB2 SİHA sistemi yerlilik oranı yüzde 93. Elektronik ve yazılım katma değeri o kadar yüksek bileşenler ki, o bir girdi mi sizi bir anda yukarı taşıyor. Sektör ortalaması ise yüzde 60'larda."

BASİT BİR TİCARET DEĞİL, STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Millilik ve yerliliğin önemli bir kriter olduğunu belirten Bayraktar, aynı zamanda diğer ülkelerin değer zincirinde olmanın da önemine dikkat çekti.

Bayraktar, "Ukrayna'ya SİHA ihraç ettik. Çok önemli bir adımdı, şu an Akıncı'da kullandığımız türbin motorunu da Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bu stratejik iş birliği yapmanız anlamına geliyor. Sadece basit bir ticaret değil. Bir bileşen elinizde yoksa bir taraftan geliştirme yol haritası ortaya koyup adım adım gideceksiniz, ihtiyaç duyduğunuzda da ülkelerle değer zincirinde yer alacaksınız. Siz onlara kritik bir sistem teslim ediyorsanız ondan da kritik bir bileşen tedarik ediyorsunuz" dedi.

Habertürk Yazarı Güntay Şimşek, İHA'ların bir platform aracı olduğunu belirterek bütün bir sektöre olan katkısına dikkat çekti. Şimşek, "Ukrayna'ya ya da başka ülkelere ihracat yaptığınız zaman, o ihracat size 25-30 yıl boyunca yedek parçadan eğitimine bir katkı sunuyor. İçeride Akıncı'nın alt sistemlerinde ASELSAN var, ROKETSAN var, TEİ var. Bir sürü şirket var. Platform aracınız varsa ihracattan bunlar da faydalanıyor" dedi.