Türkiye Cari Açığı ‘Güneş’ ile Kapatabilir

Güneş, iklim dostu sürdürülebilir bir ekonomi için önemli bir kaynak. Çünkü dünya yüzeyine ulaşan güneş ışığı ile 1,5 saatte tüm dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamak mümkün. Bu potansiyelin maksimumda değerlendirmesi ise ülkelerin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yarattığı cari açığa ve küresel ısınmaya da deva olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency) raporu Renewables’e göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki beş yıl içinde küresel elektrik ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını karşılayacağı öngörülüyor. Yani güneşin geleceğin en güçlü enerji kaynağı olması bekleniyor.

22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Üçay Grup Enerji Direktörü İlgin Eray, güneş enerjisi yatırımlarının iklim dostu sürdürülebilir bir ekonomi için sunduğu avantajlara, dünyada ivme kazanan güneş enerjisi yatırımlarına ve Türkiye’deki güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekti.

Küresel enerji krizi, yenilenebilir enerji yatırımlarına ivme kazandırdı. Dünya çapındaki toplam kapasitenin gelecek beş yıl içerisinde yüzde 100 artması bekleniyor.

22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Üçay Grup Enerji Direktörü İlgin Eray, güneş enerjisi yatırımlarının iklim dostu sürdürülebilir bir ekonomi için sunduğu avantajlara ve dünyada ivme kazanan güneş enerjisi yatırımlarına dikkat çekti:

“Küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlı tutmak ve eneri kriziyle mücadele etmek için yenilenebilir enerji hayati önem taşıyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının en bol, en hızlı, en ucuz ve en çevreci olanı güneş, bu mücadelede önemli rol oynuyor. Ülkelerin fosil yakıtlara olan bağımlılığı da dünyada her geçen gün artan güneş enerjisi yatırımları ile azalıyor.

Çin’in bugünkü toplam enerji kapasitesine eş değer

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency) raporu Renewables’e göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022-2027 döneminde 2.400 GW artması bekleniyor. Bu güç, Çin’in bugünkü toplam enerji kapasitesine eş değer olduğu belirtiliyor. Yine rapora göre yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki beş yıl içinde küresel elektrik ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını karşılayacağı ve 2025'in başlarında kömürü geride bırakarak, en büyük küresel elektrik kaynağı haline geleceği öngörülüyor. Yani güneşin geleceğin en güçlü enerji kaynağı olması bekleniyor” dedi.

“Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin 7 MWe ulaştı”

“Türkiye, jeopolitik açıdan güneş enerjisi üretiminde güçlü konumda bulunuyor. Mevcut potansiyeli değerlendirmek Türkiye’yi enerji konusunda bölgesel güç konumuna taşıyacaktır” diyen İlgin Eray, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin 7 MWe ulaştı. Böylece Ulusal Enerji Planındaki 2035 yılı güneş enerjisi kurulu güç hedefinin 5'te 1'ine erişildi. Ancak hâlihazırdaki potansiyel değerlendirilerek daha hızlı yol almak mümkün. Çünkü Türkiye, yıllık 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahip. Gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye, yılda birim metrekarede ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir. Böylece ülkemiz, güneş enerjisi potansiyelini değerlendirerek, cari açığın en temel sebebi olan enerji ithalatının önüne geçebilir”.

İlgin Eray, konuşmasında Üçay Mühendislik’in güneş enerjisi yatırımcılarına sunduğu hizmetler hakkında da önemli bilgiler paylaştı:

“Üçay Mühendislik olarak güneş enerjisi kurulumu konusunda; çatı GES, arazi GES ve tarım GES uygulamalarımız ile müşterilerimize anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Türkiye genelinde 25 ilde bulunan 65 şubemiz ile müşterilerimize; projelendirme, sistem amortisman hesabı, anahtar teslim kurulum ve TEAŞ süreci yönetimi konusunda hizmet veriyoruz.

30 bin evin elektrik ihtiyacına eşdeğer proje

2022 yıllında kurulumunu gerçekleştirdiğimiz güneş enerjisi yatırımları ile 20 MWe’ye yakın kurulu güce ulaştık, bu sene ise 50 MWe yani yaklaşık 30 bin evin elektrik ihtiyacına eşdeğer kapasitede projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ÜÇAY GRUP Hakkında

Mühendisliği, kurum kültürünün merkezine konumlandırarak, çevreye duyarlı sistemler oluşturmak amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulan Üçay Grup, bugün bünyesinde; Üçay Mühendislik, Üçay İnşaat, Isomer, Evjet Teknoloji şirketlerini ve EVREKAA Ar-Ge Merkezi’ni barındıran bir grup şirketidir. Üçay Grup; İklimlendirme, enerji, E-Mobilite ( Elaris markası ile ), elektrik, mekanik ve teknoloji alanında müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.