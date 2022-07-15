Türkiye'de Benzin Alım Gücü ve Dünya 2022



Picodi.com’daki analistler, 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa’da ve dünyada akaryakıt fiyatlarındaki değişimin dinamiklerini inceleyerek Türkiye’de ortalama bir maaş ile kaç litre benzinin satın alınabileceğini hesapladı.

Benzin Fiyatı 2’ye Katlandı!

Benzin fiyatının 2022 yılının ilk yarısında Dünya genelinde ve Avrupa’da rekor düzeylerde artış gösterdiği doğru. Ancak ülkemiz bu konuda liderliği üsteniyor: benzin fiyatlarında %100 artış.

Haziran ayında Türkiye'de 1 litre benzinin fiyatı 27,24₺ (1,52 €) olarak görünüyor. Bu da Ocak ayındaki fiyatın tam 2 katı demek: 13,59₺. Buna karşın aynı zaman diliminde komşumuz Yunanistan’da sadece %36’lık bir artış görülmüş, 1,76 €’dan 2,40 €’ya. Almanya ve Fransa’da ise artış oranları sırası ile %16,8 ve %23,2.

Malta’da benzin fiyatları yılın ilk yarısı boyunca sabit kaldı. Rusya’da ruble cinsinden nominal fiyat değişmemesine ramen hükümetin rublenin değerini suni olarak arttırması nedeniyle Euro cinsinden sunulan benzin fiyatları yüzde 41,5 arttı. ​​Kazakistan ise, Avrupa’da (kısmen de olsa) petrolün biraz daha ucuzladığı tek ülke olarak göze çarpmakta: −%0,7.



2022 Petrol İndeksi

Sırası ile 2,56 €, 2,53 € ve 2,48 € ile benzine en çok Norveçliler, Finler ve Danimarkalılar ödüyor. Türkiye’de ise Euro’ya çevrildikten sonra litre benzinin fiyatı 1,52 € ile kıtada incelediğimiz 43 ülkeden 39. sırada yer alıyor. Düşük petrol fiyatları Rusya (0,84 €) ve Belarus’da da (0,68 €) görülebiliyor.

Ancak ortalama maaş miktarları ile alınabilen benzin miktarlarını karşılaştırdığımızda iş değişiyor:

Ortalama maaşlar ile İsveç (2 455 litre), Lüksemburg (1 943 litre) ve Danimarka (1 502 litre) sürücüleri en çok benzini alabiliyor. Numbeo verilerine göre Türkiye’de bir aylık maaş net 4 519₺. Bu da ortalama bir Türk’ün bir aylık kazanım ile 199 litre benzin alabileceği anlamına geliyor.Geçen yılki petrol indeksine baktığımız zaman alım gücümüzün yarıdan da fazlasının eridiği görülüyor.

Türkiye’de son birkaç yılda petrol endeksi şu şekildeydi:

2019 – 386 litre

2020 – 484 litre

2021 – 494 litre

2022 – 199 litre

Dünyada’ki Petrol Fiyatları: Her Yerde Artış Yok

Önemli hammadde kaynaklarına sahip olmak, bazı ülkeleri petrol fiyatlarındaki artıştan kurtardı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler dünyanın ekonomik durumundan etkilenmedi. Kolombiya, Ekvador ve Kazakistan gibi ülkelerin hükümetleri akaryakıt fiyatlarını ya dondurmaya ya da üst sınır belirlemeye karar verdi.

2022 yılının Haziran ayında en düşük benzin fiyatı Cezayir (0,30 €/litre), Kuveyt (0,32 €/litre) ve İran’da (0,34 €/litre) kaydedildi. Hong Kong ise litre başına en yüksek benzin fiyatına (2,83 €/litre) sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Küresel satın alma gücü sıralamasında podyum hala Körfez ülkelerine ait: Katar (5 968 litre), Kuveyt (5 578 litre) ve Suudi Arabistan (4 372 litre).

Bu karşılaştırmadaki en fakir ülke, ortalama ücretin sadece 27 litre benzin alabildiği olduğu Küba oldu…

Metodoloji

Petrol Endeksi, 2019 yılından bu yana Picodi tarafından yürütülen akaryakıt fiyatları ve maaşlar arasındaki ilişkinin yıllık sıralamasıdır.

Bu çalışma, ulusal istatistik ofisleri veya ilgili bakanlıklar tarafından internet aracılığı ile yayınlanan en yeni ortalama ücret verilerini kullanmaktadır. Bu tür verilerin yayınlanmadığı ülkelerde Numbeo istatistiklerini kullandık.

2022 yılının ilk yarısında 102 ülkedeki ortalama benzin fiyatları GlobalPetrolPrices.com ve diğer yerel kaynaklardan alınmıştır. Haziran ve Ocak aylarındaki fiyatlar arasındaki fark yerel para birimi cinsinden hesaplanmıştır. Litre sayısını elde etmek için ortalama net ücreti (yerel ücret hesaplayıcılardan elde edilen) ortalama 1 litre benzin fiyatına bölünmüştür. Kur dönüşümü için Haziran 2022 için Google Finans’tan alınan ortalama döviz kuru verilerini kullanılmıştır.

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