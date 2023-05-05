Türkiye'de Kargo Sektörü Hacmini 2 Katına Çıkarabilir

Kargo, kurye ve lojistik sektörü temsilcileri ve sektör paydaşlarını buluşturan II. Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı (Post & Parcel II. Summit & I. Expo - PPSE), 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Pullman İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği’nin (KARİD) öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun destekleriyle hayata geçirilen PPSE, iki gün boyunca sektörün bugününe ve geleceğine ışık tuttu. PPSE, bin 100 ziyaretçiyi ağırladı. Zirve’ye 55 firma stand ile katıldı.

Taşıdığımız kargo sayısını iki katına çıkarabilecek güce sahibiz

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı’nın sektörü ileriye taşıyacak teknolojilere ev sahipliği yaptığını ifade eden Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, “PPSE, sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine aracılık ediyor. Kargo, kurye ve lojistik sektörü Türk ekonomisine sağladığı faydalarla ülkemizin kritik bir bileşeni haline geldi. Sektör olarak tüm sektörler için hayati öneme sahip olduğumuzun farkındayız ve yatırımlarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. 2022 yılında 1,7 milyar adet posta gönderisini dağıtan kargo ve posta işletmecileri olan şu an taşıdığımız kargo sayısını iki katına çıkarabilecek şekilde yatırımlarımızı yaptık. Bunun için sektörün dijitalleşmesi ve otonom teknolojilerle dönüşmesi kritik önem taşıyor. PPSE’de iki gün boyunca hem bugünün hem de geleceğin teknolojilerini konuştuk.”

Bakan Yardımcısı Sayan ve BTK Başkanı yeni teknolojileri PPSE’de inceledi

Zirve’nin açılışını gerçekleştiren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, stand alanlarını da ziyaret ederek sektör temsilcilerinden en yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Sektörün gündemindeki gelişmeler tartışıldı

PPSE’de iki gün boyunca beş oturum, sekiz özel sunu konusunda alanında uzman 43 konuşmacı önemli bilgiler paylaştı. PPSE’de sektörü ilgilendiren regülasyonlar, altın çağını yaşayan e-ticaret sektörünün gelecek vizyonu, doğal afetlerde hızlı aksiyon alan lojistik sektörünün önemi, sıfır karbon hedefiyle uyumlu yeşil lojistik uygulamalarıyla, sektörün müşterisinin beklentilerini öğrenebildiği çağrı merkezlerindeki gelişme alanları tartışıldı.