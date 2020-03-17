Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türkiye'de koronavirüs sayısı 47'ye yükseldi

Küresel salgın haline gelen koronavirüs enfeksiyonu taşıyan kişi sayısı tüm dünya ile birlikte Türkiye'de yükselmeye bayladı. Tüm dünyada 181 bin 630, Türkiye'de ise 47 kişide Covid-19 bulundu.

17 Mart 2020 Salı 00:12
Türkiye'de koronavirüs sayısı 47'ye yükseldi

Türkiye'de koronavirüs sayısı 47'ye yükseldi



Dünyayı saran Covid-19 koronavirüs salgını hızla büyüyor. Türkiye'de daha son olarak 18 kişide varlığı kesinleşen Koronavirüs enfeksiyonu kapan kişi sayısı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi. Bakan Koca, son 29 kişinin ABD, Ortadoğu ve Avrupa kaynaklı, 3'nün ise Umre'den dönen vatandaşlarda ortaya çıktığını söyledi.

Son Dakika Korona. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakasının 47'ye çıktığını duyurdu. Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bugün 29 yeni tanı kondu.  Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 57 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya doğru olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. Bu arada tüm donyada koronavirüs enfeksiyonu kapanların sayısı 181 bin 760'a yükseldi. Koranavirüs yüzünden can verenlerin sayısı ise 7 bin 110'a yükseldi. Halen hastanelerde tedavi görenlerin çoğunluğu İtalya'da bulunuyor. Sadece İtalya'da can verenlerin sayısı 3 bin 610 olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR

Sağlık Bakanı Koca bir önce yaptığı basın açıklamasında alınan yeni tedbirleri şöyle sıralamıştı: 

"HAFTA SAYI LABARATUVAR SAYIMIZ 16'YA ULAŞACAKTIR"

Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde, hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Yakın takip edilip Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 Sabim hattı Sağlık Bakanlığı İletişim Hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor
Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor
Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu
Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu
Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 
Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 
Camilerde cemaatle namaz kılmak askıya alındı | Cemaatle namaz kılınmayacak
Camilerde cemaatle namaz kılmak askıya alındı | Cemaatle namaz kılınmayacak
İBB'den vatandaşlara koronavirüs eğitimi
İBB'den vatandaşlara koronavirüs eğitimi
TUDEM'den koronavirüs tatilinde ailelerin, eğitimcilerin yanında
TUDEM'den koronavirüs tatilinde ailelerin, eğitimcilerin yanında
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCOVID19Son Dakika Korana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin'e zam | İndirim 4 gün sürdü, 7 kuruş zam geldi
Benzin'e zam | İndirim 4 gün sürdü, 7 kuruş zam geldi
İlham veren ritmik kıvrımlar
İlham veren ritmik kıvrımlar
Yıldız Holding Kurumsal İletişim’de üst düzey atama
Yıldız Holding Kurumsal İletişim’de üst düzey atama
Yazın enerjisini evinizde hissedin     
Yazın enerjisini evinizde hissedin     
Pazarlarda maskeli eldivenli koronavirüs önlemi
Pazarlarda maskeli eldivenli koronavirüs önlemi
AVM’lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM’lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Apple mağazalarını iki hafta kapatıyor
Apple mağazalarını iki hafta kapatıyor
#Rebul Kolonya | Fiyatlarımız aynı, stoklarımız yeterli
#Rebul Kolonya | Fiyatlarımız aynı, stoklarımız yeterli
AVM’lerde coronavirüs önlemleri artırılıyor, yatırımcılardan yeni tedbirler
AVM’lerde coronavirüs önlemleri artırılıyor, yatırımcılardan yeni tedbirler
Koronavirüs hem tehdit hem fırsat
Koronavirüs hem tehdit hem fırsat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim