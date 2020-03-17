Türkiye'de koronavirüs sayısı 47'ye yükseldi





Dünyayı saran Covid-19 koronavirüs salgını hızla büyüyor. Türkiye'de daha son olarak 18 kişide varlığı kesinleşen Koronavirüs enfeksiyonu kapan kişi sayısı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi. Bakan Koca, son 29 kişinin ABD, Ortadoğu ve Avrupa kaynaklı, 3'nün ise Umre'den dönen vatandaşlarda ortaya çıktığını söyledi.

Son Dakika Korona. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakasının 47'ye çıktığını duyurdu. Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 57 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya doğru olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. Bu arada tüm donyada koronavirüs enfeksiyonu kapanların sayısı 181 bin 760'a yükseldi. Koranavirüs yüzünden can verenlerin sayısı ise 7 bin 110'a yükseldi. Halen hastanelerde tedavi görenlerin çoğunluğu İtalya'da bulunuyor. Sadece İtalya'da can verenlerin sayısı 3 bin 610 olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR

Sağlık Bakanı Koca bir önce yaptığı basın açıklamasında alınan yeni tedbirleri şöyle sıralamıştı:

"HAFTA SAYI LABARATUVAR SAYIMIZ 16'YA ULAŞACAKTIR"

Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde, hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Yakın takip edilip Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 Sabim hattı Sağlık Bakanlığı İletişim Hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır.