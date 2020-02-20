Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde



Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı ülkelerde çalışanlar iş değiştirme arayışlarını azaltsa da, Türkiye’de ortalama 10 yöneticiden 7’si yeni fırsatlara açık olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin önde gelen İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı şirketlerinden Oxygen Consultancy’nin çalışmalarına göre, şirketlerinden memnun olan yöneticilerin yüzde 90’ına yakını daha az iş değiştirme eğiliminde.

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar

Türkiye ekonomisindeki ivmelenme ve hareketlilik, özel sektör yöneticilerinin şirketlere yönelik eğilimlerinde de değişikliklere neden oluyor. Dalgalanma sürecinde yöneticilerin genel olarak bulundukları şirkette devam etmeyi tercih ettiklerini ama karşılarına çıkacak yeni fırsatlara da açık olduklarını ifade eden Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, “Yöneticilerin yüzde 70’i, kriz zamanlarında bile olsa karşılarına çıkacak yeni fırsatlara sıcak bakıyor. Fakat şirketinden memnun olan yöneticilerin yüzde 87’si iş değiştirmekten uzaklar” sözlerini kullandı.

Türkiye genelinde yöneticilerin çoğunluğunda iş arama sebebi olarak “mutsuzluk” kavramının ön plana çıktığını belirten Zeynep Doğrul Aşar, bunun kaynağının ise büyük ölçüde ast-üst ya da aynı seviyedeki çalışanlarla olan ilişkilerden kaynaklandığına dikkat çekti. Bazı yöneticilerin eski yöntemleri kullanarak iş ilişkilerini yürütmek istediğine ve sonuçta işe uyum sağlayamadığına, bazılarının ise firmasındaki yeni yönetim anlayışına ayak uyduramadığına vurgu yapan Aşar, yaşanılan mutsuzluk neticesinde yeni arayışların başladığının altını çizdi.

Yöneticilerin şirket değiştirmek için farklı nedenleri var

Aşar, birden fazla sebebin şirketler arasında yöneticilerin transferlerine gerekçe olabildiğini belirterek, “Ücretler, daha büyük organizasyonlarda görev alma isteği, şirket içi ilişkilerde yaşanan kopukluklar ve insan olmanın getirisi olarak hep daha fazlasını merak etmek ve talep etmek bunlardan sadece bir kaçı. Günümüzde yeteneği kazanmak ne derece zor ise o yeteneği tutmak ve fayda sağlamak da bir o kadar emek ve özveri gerektiriyor. Yetenek yönetimi ve firma aidiyeti gibi konu başlıkları, İnsan Kaynaklarının en öncelikli konuları. Her ne kadar zorlu olsa da, geliştirilen süreçler ve yapılanmalar sonrasında kazanımları çok daha büyük olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

2020’de de sirkülasyon sürecek

Yöneticilerin iş değişikliği ve şirketler arası sirkülasyonunun 2020 yılında da devam edeceğini ifade eden Aşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik durgunluk, artan rekabet, organizasyonel iklim ve sağlıksız yapılanma yönetici sirkülasyonlarındaki en önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yurtdışına transfer olan başarılı Türk yöneticilerden ya da görev süresi dolarak ülkesine geri dönen yabancı yöneticilerden boşalan rollerin doldurulmasıyla 2020 yılında da yönetici transferleri sürecektir. Bu nedenle şirketlere yalnızca iyi yetenekleri kazanmak değil, aynı zamanda elde tutmak gibi sorumluluklar da düşüyor.”