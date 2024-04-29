Türkiye Ekonomisinin Lokomotifi KOBİ’ler KOBİ24’de Buluşuyor



Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 6. Ankara KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi’ni (KOBİ24) “KOBİ’lerde Dijitalleşme, Markalaşma ve Uluslararasılaşma” ana temasıyla 30 Nisan Salı günü Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Salonunda düzenliyor. ASO-TBD iş birliği ile gerçekleştirilecek KOBİ24’de Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’ler bilişimde değişim ve dönüşüm için kamu otoriteleri, üniversiteler, finans kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

TBD tarafından 2017 tarihinden itibaren gerçekleştirilmekte olan “KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi”nin altıncısı, hem etkinliğinin arttırılması hem de yaygın etki yaratılması amacıyla ASO işbirliğinde geçekleştirilecek. KOBİ’24’ün açılış konuşmalarını TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman, ASO-35 Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar gerçekleştirecek.

“TBD olarak KOBİ’lerin ülkemizde ekonominin lokomotifi olduğu anlayışı ile ilerliyoruz” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “KOBİ’ler, ülkemizin büyümesinde ve istihdamında ana kaynağı. KOBİ’lerin güçlenmesi ve dünya ile rekabet edecek bilişim altyapısına sahip olması için sayısallaşması (dijitalleşmesi) anlamında 53 yıllık birikimimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ekonomisinin bel kemiği KOBİ’ler bugün işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinde geçmiş yıllara göre büyük atılımlar kaydetse de hala birçok Avrupa ülkesinden daha geri durumda. KOBİ’ler finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında ortak akılla ihtiyacı var. Bu kapsamda TBD olarak başta ASO olmak üzere ülkemizin ekonomisine ve sanayisine yön veren kuruluşlarımız ile ortak farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Daha güçlü ekonomi için kamu otoritelerini, üniversiteleri, finans kuruluşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını KOBİ’ler adına ortak akılda buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

6. Ankara KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi (KOBİ24) etkinliği programına https://www.kobibilisim.org.tr/2024/ankara/program adresinde ulaşabilirsiniz.

PROGRAM:

09:00 – 09:30 | Kayıt

09:30 – 10:00 | Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

TBD Tanıtım Filmi

ASO Tanıtım Filmi

Açılış Konuşmaları

Nuray BAŞAR – ASO-35 Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı

Rahmi AKTEPE – TBD Genel Başkanı

Oktay YAMAN – ASO Genel Sekreter Yardımcısı

10:00 – 10:15 | Çay/Kahve Arası

10:15 – 11:00 | Çağrılı Konuşmacı, Türk Patent Enstitüsü

11:00 – 11:25 | Deniz TOSUN, Hepsi Jet CTO

11:25 – 11:50 | Doç.Dr.Meltem ERYILMAZ, Ostim Teknik Ünv.

11:50 – 12:15 | Sinan ÖZGÜR, KSB Pompa Armatür San.Tic.A.Ş. Genel Müdür

12:15 – 12:30 | Soru & Cevap

12:30 – 13:30 | Çay / Kahve – Yemek Arası

13:30 – 13:55 | Prof. Dr. Cemalettin Aktepe, Hacı Bayram Veli Üniversitesi

13:55 – 14:20 | Dr. Gökçe YILDIRIM KALKAN, Simsoft

14:20 – 14:45 | Özgür AKSUNA, İletişim Danışmanı

14:45 – 15:00 | Soru & Cevap