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Türkiye Enerji Zirvesi | Elektrik piyasası masaya yatırıldı

Türkiye Enerji Zirvesi'nin ilk oturumunda Türkiye'de Elektrik Üretimi, Ticareti ve Dağıtımı konuşuldu. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji oranının giderek arttığı vurgulanırken elektrik enerjisinde arz güvenliği de ele alındı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 20:09
Türkiye Enerji Zirvesi | Elektrik piyasası masaya yatırıldı

Türkiye Enerji Zirvesi | Elektrik piyasası masaya yatırıldı

Türkiye enerji sektörünün en büyük aile buluşması olan Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından gerçekleştirildi. Zirvenin ilk oturumu, Türkiye Elektrik Piyasası’nda Üretim, Ticaret ve Dağıtım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Oturumu GAMA Enerji CEO’su Tamer Çalışır yönetirken ETD Başkanı Burak Kuyan, EÜD Başkanı Cem Aşık ve ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler Türkiye Elektrik Piyasası’nın geleceğini ele aldı. 

Gelenekselleşen 11. Türkiye Enerji Zirvesi, yoğun delege katılımı ile Antalya Regnum Carya Otel’de başladı. Açılışını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in gerçekleştirdiği zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da katılım gösterdi.

Zirvenin ilk oturumu olan Türkiye Elektrik Piyasası’nda Üretim, Ticaret ve Dağıtım’ın açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan gerçekleştirirken, GAMA Enerji CEO’su Tamer Çalışır moderatörlüğünde ETD Başkanı Burak Kuyan, EÜD Başkanı Cem Aşık ve ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler Türkiye Elektrik Piyasası’nın geleceğini konuştu. 

“ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ PAYI ARTIYOR”

Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Türkiye’nin kurulu elektrik gücü 99 bin MW’a olarak ölçümlenirken, bu gücün 53 bin MW’lık önemli bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Bu kurulu gücün yüzde 53’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini gösteriyor. Pandemi nedeniyle azalan elektrik tüketimi, normalleşme süreciyle artarak devam ediyor. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda elektrik tüketiminde yüzde 8’lik bir artış söz konusu, küresel çapta enerji fiyatları artıyor. Tüketici ve piyasalarımız fiyat artışından mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. 

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ: ARZ GÜVENLİĞİNİ KORUYACAĞIZ 

Elektrik Üreticiler Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, elektrik üretiminde arz güvenliğini korumak üzere çalıştıklarını vurgulayarak, “Doğalgaz arzında yaşanan sorunlar, küresel fiyat artışı, Doğalgaz ile çalışan elektrik santrallerinin birçoğunun bakım döneminin yaklaşması gibi nedenlerle elektrik arzında bu kış zorlanmamak için önlemler almaya başladık. Arz güvenliği için yeni yatırımlar gerekiyor. Rusya, İran, Avrupa Birliği gibi üçüncü kaynaklardan ithal ettiğimiz doğalgazın herhangi bir nedenle azalması durumunda elektrik arzı tehlikeye girebilir. Bu amaçla kaynaklarımızı çeşitlendirmek için adımlar atıyoruz. Devletin yenilenebilir enerji kaynaklı yeni yatırımlara gitmesi elektrik arzı güvenliği için önem taşıyor” diye konuştu. 

“OTOMASYONDA AVRUPA’DAN İLERİDEYİZ”

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Kıvanç Zaimler elektrik dağıtım zincirinde dijitalizasyon sürecine Avrupa ülkelerinden daha erken başladıklarını belirterek, “Elektrik dağıtım zincirinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha hızlı ve daha ileride dijitalizasyon sürecini sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle Türkiye çapında elektrik dağıtımı gerçekleştiren 21 firmanın tamamı dijitalleşme yatırımlarına başladı. Türkiye ile Avrupa ülkelerini karşılaştırdığımızda teknik ekiplere binen yükün ülkemizde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Abonelik başvuruları, altyapıdan kaynaklı yenileme çalışmaları bizleri sürekli meşgul tutuyor. Verimli çalışabilmek için otomasyona önem vermemiz gerekliydi, bizler de bunu gerçekleştirdik” dedi. 

ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ BAŞKANI: KARADENİZ GAZI ÇOK DEĞERLİ 

Türkiye’nin enerji ithalatında dışarıya olan bağımlılığının zorlayıcı etkisine dikkat çeken Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, “Enerji üretiminde olduğu kadar evsel tüketimde de doğalgaz kullanıyoruz. Buradaki dışa bağımlılığımız Türkiye’nin enerji piyasasında oyun kurucu olmasını engelliyor. Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin 3’te 1’ini karşılayacak kadar rezervin bulunması enerji bağımsızlığımızı sağlayacak, Türkiye’nin kendi oyununu kurmasına fırsat tanıyacak. Bu nedenle Karadeniz keşfi çok değerli” açıklamasında bulundu. 

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Türkiye Enerji Zirvesi
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