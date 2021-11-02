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Türkiye faizleri indirdi, Brezilya faizleri artırdı

TCMB  en son faiz indirim sürecine pandemi döneminde başlamış, 4 ayda 300 baz puan faizleri düşürmüştü. 23 Eylül’den itibaren TCMB, yeni bir faiz indirim sürecine 100 baz puanlık indirimle başladı

02 Kasım 2021 Salı 09:42
Türkiye faizleri indirdi, Brezilya faizleri artırdı

Türkiye faizleri indirdi, Brezilya faizleri artırdı

21 Ekim’de 200 baz puan daha indirerek devam etti. Başkan Kavcıoğlu’nun faiz indiriminin ilk sinyalini verdiği 8 Eylül’den bu yana TL’nin değer kaybı %11, 300 baz puan faiz indiriminin başladığı  23 Eylül’den bu yana kayıp %8 oldu. Faiz indirimi sürecine başlamasından bugüne TL dünyada en fazla değer kaybeden para birimi olurken, BIST100 en fazla kazandıran borsalardan oldu. 23 Eylül’den bu yana BIST100 %9.62 getiri ile dünyada en fazla kazandıran 5. borsa, 21 Ekim’den bu yana ise %5.56 ile en fazla kazandıran borsa oldu. Brezilya Merkez Bankası ise enflasyonla mücadele kapsamında Haziran’dan bu yana 425 baz puan faiz artırdı. Haziran’dan bu yana Bovespa %18.5 geriledi, Brezilya Real’i dolar karşısında %11 değer kaybetti. 15 Haziran’dan bugüne dünyada en fazla değer kaybeden borsa Bovespa, değer kaybeden para birimi ise Real oldu.      

Dolar/TL bir kere daha desteklerinde. Dolar/TL’de 9.607 direnci bir kere daha etkili oldu ve dün 9.48’de bulunan kısa vadeli yükselen kanal desteğine kadar geri çekildik.  9.48 ana desteğinin korunmasını, 9.575 ve 9.607 dirençlerinin yeniden denenmesini bekliyoruz. Kısa vadede yönü belirleyecek ana gelişme, Çarşamba günü açıklanacak yıllık %20.18’e yükselecek Ekim ayı TÜFE verisi ve aynı günün akşamı sonuçlanacak FED toplantısıdır.

BIST100’de sektörel hareketler. Bankacılık sektöründe güçlü çeyreksel kar rakamları, BOTAŞ’ın sanayi ve elektrik santrallerine sattığı doğalgaz fiyatını %48 artırması, Rekabet Kurulu’nun zincir marketlere 2 milyar TL’yi aşan cezası haftanın ilk gününde piyasaların gündemini belirledi. BIST100 mevcut gündemle üst üste 10. işlem gününü de artı kapatmayı başardı. Kısa vadede güçlü ivme, iyi gelen finansal sonuçlar ile desteklenmeye devam ediyor. BIST100’ün kısa vadeli rallisinde 1514’de bulunan kısa vadeli ortalaması destek, 1551 ve yıl içi en yüksek gördüğü 1589 zirvesini ise direnç olarak takip ediyoruz. 

Aralık vadeli BIST30 kontratı. 1666-1674 aralığında satışlar karşılandı ve Nisan ayından bu yana devam eden yükselen trendin üzerinde kapanış gerçekleşti.  1682-1686 kısa vadeli destek haline geldi, 1709’da bulunan diğer dirence doğru yükselişin devamı gelebilir. 1709’un kırılması durumunda 1764 direncine, 1682 desteğinin kırılması 1666 ana desteğine yöneltir.

Aralık vadeli Dolar/TL. 9.931 direncinden gelen satışlar, kırmızı ortalama ile yükselen kanal desteği arasında destek bölgesine kadar devam etti. Kontratın 9.76-9.80 arasında güçlenmesini ve yeniden 9.931 direncine yönelmesini bekliyoruz.  9.76 desteği kırılmadığı sürece yükselen trend devam edecektir.

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FinansPiyasalarünlü Co
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