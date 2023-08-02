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Türkiye Finans’tan Tüm Bireysel Finansmanlar için “Hazır Limit”

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle ön plana çıkan Türkiye Finans, yeniledikleri ürünü Hazır Limit’i tüketicilerin kullanımına sunuyor.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:28
Türkiye Finans’tan Tüm Bireysel Finansmanlar için “Hazır Limit”

Türkiye Finans’tan Tüm Bireysel Finansmanlar için “Hazır Limit”

“Hazır Limit” ile müşterilerin eXtra Limit, konut, taşıt ve ihtiyaç gibi her türlü finansman ihtiyacı self servis bankacılıkla online olarak karşılanacak. Üstelik otomatik olarak güncellenen “Hazır Limit” ile müşteriler değişen vadelerde ve ihtiyaçları kadar finansman sağlayabilecek.

 

Türkiye Finans’ın öncü dijital bankacılık vizyonu doğrultusunda kullanıma sunduğu “Hazır Limit” ürünü ile müşterilerinin eXtra Limit, konut, taşıt ve ihtiyaç gibi her türlü finansman ihtiyacına otomatik olarak limit tanımlıyor. Konut için 3,5 milyon ₺, taşıt için 400 bin ₺ ve ihtiyaç finansmanı için 70 bin ₺ olan üst limitlerle müşteriler taksit sayılarını diledikleri gibi değiştirebilecekken; Hazır Limit’leri de kullanım yaptıkça otomatik olarak güncellenecek. Türkiye Finans müşterileri internet ve mobil şubelerin giriş sayfalarında kendilerine özel tanımlanan Hazır Limit’leri her an görebilecek ve diledikleri zaman kullanabilecekler. 

İhtiyaçlarını erteleyenlere hızlı, güvenli ve kolayca finansmana erişim 

 

Türkiye Finans’ın, ülkemizde dijital kanallar üzerinden müşteri olma kolaylığını sunan ilk bankalardan biri olduğunu belirten Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, şunları söyledi:

“Günümüz bankacılık dünyasında müşterilerimizin ihtiyaçlarına telefonlarından, günün her saatinde dakikalar içerisinde ulaşabilmelerini sağlamak önceliklerimizin başında geliyor. Bu anlayışla müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz Hazır Limit pratik bir finansman ürünüdür. Hazır Limit ile müşterilerimiz erteledikleri ihtiyaçlarını avantajlı finansman oranlarıyla hızlı, güvenli ve kolayca karşılayabilecek. Türkiye Finans olarak yer ve zamandan bağımsız dijitalleşen bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin tüm ihtiyaçları için yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Finans
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